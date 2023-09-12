У жителя Жанаозена изъято огнестрельное оружие

Около 6:55 часов 9 сентября текущего года поступила оперативная информация о том, что на территории Жанаозена неизвестный гражданин в своём автомобиле хранит огнестрельное оружие. В тот же день в 07:09 на одной из дорог Жанаозена был остановлен автомобиль Toyota HiAce. В ходе обыска в нижней части пассажирского сиденья транспортного средства было обнаружено и изъято оружие, завёрнутое в ткань белого цвета, - сообщили в ведомстве.



На кадрах видео видно, как сотрудники полиции задержали мужчину и изъяли оружие.Вне кадра женщина выражает негодование, утверждая, что её мужа задержали незаконно и устроили ему подставу.- Муж ехал с работы, его остановили и подкинули оружие. Он ничего руками не трогал, его подставили. Ранее к нам уже приходили домой с обыском, но ничего не нашли, - говорит женщина за кадром.В департаменте полиции региона прокомментировали видео.По данным полиции, задержанным является 45-летний мужчина.Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.- Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - отметили в полиции региона.