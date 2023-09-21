Замакима Актау оштрафовали почти на полмиллиона тенге за ведение бизнеса

- Напоминаем, что в случае, если вам стали известны факты о коррупции, вы можете сообщить в Call-центр Антикоррупционной службы - «1424», который работает в круглосуточном режиме, - добавили в ведомстве.

Руководитель антикоррупционной службы в Мангистау Шамурайт Шаменов рассказал, что с начала года их департамент составил 30 административных протоколов, по результатам рассмотрения которых в бюджет уплачено штрафов на сумму 10 миллионов тенге.Среди нарушителей оказался заместитель акима Актау. По информации ведомства, чиновник, зная об имеющихся ограничениях, осуществлял предпринимательскую деятельность в нарушение требований статьи 154 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством РК запрет на осуществление такой деятельности). За это на него наложили штраф в размере 483 тысяч тенге.