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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 20:23

Просмотров: 591

Замакима Актау оштрафовали почти на полмиллиона тенге за ведение бизнеса

За занятие предпринимательством заместитель акима Актау заплатил штраф в размере 483 тысяч тенге. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Шамурайт Шаменов, руководитель департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций региона
Руководитель антикоррупционной службы в Мангистау Шамурайт Шаменов рассказал, что с начала года их департамент составил 30 административных протоколов, по результатам рассмотрения которых в бюджет уплачено штрафов на сумму 10 миллионов тенге.

Среди нарушителей оказался заместитель акима Актау. По информации ведомства, чиновник, зная об имеющихся ограничениях, осуществлял предпринимательскую деятельность в нарушение требований статьи 154 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством РК запрет на осуществление такой деятельности). За это на него наложили штраф в размере 483 тысяч тенге.

- Напоминаем, что в случае, если вам стали известны факты о коррупции, вы можете сообщить в Call-центр Антикоррупционной службы - «1424», который работает в круглосуточном режиме, - добавили в ведомстве.



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Комментарии ( 1 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 21:30
Учитывая что зам является “слугой народа” - думаю, народ вправе знать имя героя и каким предпринимательством он занимался.
Во вторых, не является ли это основанием для увольнения ?
 
 

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