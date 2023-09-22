Клубы обильного дыма напугали жителей Актау

- Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Площадь горения составила 50 квадратных метров. На место выезжали 10 огнеборцев на двух спецмашинах, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях жители Актау опубликовали видео, на кадрах которого видны клубы обильного дыма. Очевидцы предположила, что пожар мог произойти на производственной базе.В ДЧС региона сообщили, что 21 сентября в 20:59 в Мунайлинском районе в сельском округе Атамекен в жилом массиве «Жалын» на открытой территории загорелись мусорные отходы.