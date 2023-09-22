Забил до смерти шваброй кота: в Актау в отношении живодёра заведено уголовное дело

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 2 статьи 316 УК РК (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). Личность подозреваемого установлена. По уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полиции.

По данным ведомства, 19 сентября 2023 года в управление полиции города местная жительница обратилась с заявлением. По ее словам, 18 сентября в вечернее время мужчина, находясь на территории 9 микрорайона перед одним из домов, избил шваброй кошку до смерти, после чего скрылся с места преступления.Для справки: по данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арест на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.Напомним, зоозащитники Актау рассказали , что мужчина шваброй до смерти избил кота, который по ошибке забежал к нему в квартиру. Животное накануне сбежало из хозяйской квартиры и искало свой дом. По словам владельца кота, его питомец никогда не выходил из дома и не гулял. После возвращения с вахты мужчина намерен обратиться к правоохранителям.Соседи подозреваемого в Актау рассказали о других случаях агрессии к животным.