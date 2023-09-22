Забил до смерти шваброй кота: в Актау в отношении живодёра заведено уголовное дело

фото из архива Lada.kz
По данным ведомства, 19 сентября 2023 года в управление полиции города местная жительница обратилась с заявлением. По ее словам, 18 сентября в вечернее время мужчина, находясь на территории 9 микрорайона перед одним из домов, избил шваброй кошку до смерти, после чего скрылся с места преступления.
Для справки: по данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арест на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.
Напомним, зоозащитники Актау рассказали, что мужчина шваброй до смерти избил кота, который по ошибке забежал к нему в квартиру. Животное накануне сбежало из хозяйской квартиры и искало свой дом. По словам владельца кота, его питомец никогда не выходил из дома и не гулял. После возвращения с вахты мужчина намерен обратиться к правоохранителям.
Соседи подозреваемого в Актау рассказали о других случаях агрессии к животным.
- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 2 статьи 316 УК РК (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). Личность подозреваемого установлена. По уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полиции.
Для справки: по данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арест на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.
Напомним, зоозащитники Актау рассказали, что мужчина шваброй до смерти избил кота, который по ошибке забежал к нему в квартиру. Животное накануне сбежало из хозяйской квартиры и искало свой дом. По словам владельца кота, его питомец никогда не выходил из дома и не гулял. После возвращения с вахты мужчина намерен обратиться к правоохранителям.
Соседи подозреваемого в Актау рассказали о других случаях агрессии к животным.