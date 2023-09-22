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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:51

Просмотров: 703

Забил до смерти шваброй кота: в Актау в отношении живодёра заведено уголовное дело

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 316 УК РК (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). По уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

фото из архива Lada.kz
По данным ведомства, 19 сентября 2023 года в управление полиции города местная жительница обратилась с заявлением. По ее словам, 18 сентября в вечернее время мужчина, находясь на территории 9 микрорайона перед одним из домов, избил шваброй кошку до смерти, после чего скрылся с места преступления.

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 2 статьи 316 УК РК (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). Личность подозреваемого установлена. По уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полиции.


Для справки: по данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арест на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Напомним, зоозащитники Актау рассказали, что мужчина шваброй до смерти избил кота, который по ошибке забежал к нему в квартиру. Животное накануне сбежало из хозяйской квартиры и искало свой дом. По словам владельца кота, его питомец никогда не выходил из дома и не гулял. После возвращения с вахты мужчина намерен обратиться к правоохранителям.

Соседи подозреваемого в Актау рассказали о других случаях агрессии к животным.



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • Yevgeniy 24
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  • БО
  • vlad7272
 fox1167 (Посетители) Сегодня, 18:09
По уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Какие мероприятия? Что ещё надо? Есть живодёр, есть жертва, есть статья! Наденьте на него наручники и в суд! Штраф 690 тысяч отобъёт у него желание иметь дело (таким образом) с домашними животными. Сделайте уже хоть один показательный суд над живодёром, чтоб другие задумались (если есть чем думать)!
 
-4
  • ЁмоЁ
  • БО
  • fox1167
  • vlad7272
 Не поддерживаю Поддерживаю
Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 18:05
Животное накануне сбежало из хозяйской квартиры и искало свой дом. Откуда они знают что животное искало свой дом? Она сама им сказала?
 
-1
  • Yevgeniy 24
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  • Кинст
  • vlad7272
 cnnc (Посетители) Сегодня, 17:10
арест на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью ПОЖИЗНЕННО. Посадить садиста!!! такие нелюди опасны для общества. сегодня он убил котика, а завтра также с лёгкостью убьёт человека.
 
 

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