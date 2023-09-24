Пропавшего жителя Актау не могут найти уже три недели

Пропавший Александр Гипфнер. Фото предоставили волонтеры «Lider.kz»
В волонтёрском движении «Lider.kz» сообщили, что, к сожалению, информации по поводу пропавшего без вести мужчины за время поисков так им и не поступало.
Зацепок, как подчеркнули волонтёры, тоже никаких нет.
Напомним, утром 3 сентября мужчина вышел из дома №10 в 4 микрорайоне в неизвестном направлении и не вернулся.
Спустя две недели, 18 сентября, стало известно, что ориентировки волонтеры не расклеивали, так как у них нет финансирования. В волонтерском движении рассказали, что под их постом в Instagram один из пользователей сообщил, что видел мужчину, похожего на Александра Гипфнера.
Зацепок, как подчеркнули волонтёры, тоже никаких нет.
Напомним, утром 3 сентября мужчина вышел из дома №10 в 4 микрорайоне в неизвестном направлении и не вернулся.
Спустя две недели, 18 сентября, стало известно, что ориентировки волонтеры не расклеивали, так как у них нет финансирования. В волонтерском движении рассказали, что под их постом в Instagram один из пользователей сообщил, что видел мужчину, похожего на Александра Гипфнера.
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