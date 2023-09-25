Известный фотограф пропал в Актау

По информации волонтеров Бауржана Асылбаева последний раз видели вечером в прошлую пятницу, 22 сентября, около дома №7 в 8 микрорайоне. При себе у него был рюкзак.Рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения.Серая спортивная куртка, джинсы, кроссовки.Как известно, Бауржан Асылбаев работает профессиональным фотографом в Актау.