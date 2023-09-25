Известный фотограф пропал в Актау

Фото предоставили волонтеры
По информации волонтеров Бауржана Асылбаева последний раз видели вечером в прошлую пятницу, 22 сентября, около дома №7 в 8 микрорайоне. При себе у него был рюкзак.
Приметы: Рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения.
Был одет: Серая спортивная куртка, джинсы, кроссовки.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба связаться по телефону: 8(700)499-72-92.
Как известно, Бауржан Асылбаев работает профессиональным фотографом в Актау.
Приметы: Рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения.
Был одет: Серая спортивная куртка, джинсы, кроссовки.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба связаться по телефону: 8(700)499-72-92.
Как известно, Бауржан Асылбаев работает профессиональным фотографом в Актау.
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