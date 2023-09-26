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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 14:33

Просмотров: 1420

Тело утонувшего на «Шоре» мужчины обнаружили спасатели Актау

Двое суток понадобилось спасателям для того, чтобы найти тело мужчины 1993 года рождения. Предположительно, он утонул во время подводной охоты 24 сентября. Об этом сообщает ДЧС Мангистауской области.

Фото ДЧС Мангистауской области
В поисково-спасательной операции участвовали 10 спасателей, 3 единицы специализированной техники, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и волонтеры поискового движения Lider.kz.

В 12:08 сегодня, 26 сентября, водолазы обнаружили и извлекли тело мужчины, которое находилось на глубине пяти метров и на расстоянии 400 метров от берега, в районе водного канала «Шора».

Накануне сообщалось, что несчастный случай произошел в районе водоканала «Шора» 24 сентября. Мужчина 1993 года рождения, предположительно, утонул во время подводной охоты.



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