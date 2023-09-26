Тело утонувшего на «Шоре» мужчины обнаружили спасатели Актау

В поисково-спасательной операции участвовали 10 спасателей, 3 единицы специализированной техники, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и волонтеры поискового движения Lider.kz.



В 12:08 сегодня, 26 сентября, водолазы обнаружили и извлекли тело мужчины, которое находилось на глубине пяти метров и на расстоянии 400 метров от берега, в районе водного канала «Шора».



Накануне сообщалось, что несчастный случай произошел в районе водоканала «Шора» 24 сентября. Мужчина 1993 года рождения, предположительно, утонул во время подводной охоты.