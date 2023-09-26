Нашелся пропавший 23 дня назад житель Актау

Найденный Александр Гипфнер. Фото предоставили волонтеры «Lider.kz»
Пропавшего еще 23 дня назад 52-летнего Александра Гипфнера нашли сегодня, 26 сентября.
Как оказалось, мужчина все это время находился на работе. Родственникам он ничего не сообщил, поэтому они сразу же обратились за помощью к волонтерам и полиции. О том, что его разыскивают, с его слов, он не знал.
Напомним, утром 3 сентября мужчина вышел из дома №10 в 4 микрорайоне в неизвестном направлении и не вернулся.
Спустя две недели, 18 сентября, стало известно, что ориентировки волонтеры не расклеивали, так как у них нет финансирования. В волонтерском движении рассказали, что под их постом в Instagram один из пользователей сообщил, что видел мужчину, похожего на Александра Гипфнера.
Как оказалось, мужчина все это время находился на работе. Родственникам он ничего не сообщил, поэтому они сразу же обратились за помощью к волонтерам и полиции. О том, что его разыскивают, с его слов, он не знал.
Напомним, утром 3 сентября мужчина вышел из дома №10 в 4 микрорайоне в неизвестном направлении и не вернулся.
Спустя две недели, 18 сентября, стало известно, что ориентировки волонтеры не расклеивали, так как у них нет финансирования. В волонтерском движении рассказали, что под их постом в Instagram один из пользователей сообщил, что видел мужчину, похожего на Александра Гипфнера.
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