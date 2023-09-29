Возможное проникновение грабителя в квартиру попало на видео в Актау

В Сети распространяют информацию о двух мужчинах, которые якобы грабят квартиры в жилых домах Актау. Один из них «засветился» на одной из камер видеонаблюдения в доме №72 в 12 микрорайоне. Судя по дате метаданным видеокамеры, это произошло 25 сентября.- По городу двое мужчин грабят квартиры, вчера в Ботаническом саду несколько ограбили и в 12 микрорайоне. Будьте внимательны, в подъезд не пускайте посторонних. И детей предупредите, чтобы никому не открывали двери, - говорится в распространяемом сообщении.В пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что личность одного из мужчин установлена. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого.