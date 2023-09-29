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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:01

Просмотров: 1013

Возможное проникновение грабителя в квартиру попало на видео в Актау

Пользователи Сети сообщают, что двое мужчин ограбили несколько квартир в домах 12 и 10 микрорайонов. Один из них попал на камеру видеонаблюдения в одном из домов. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что личность попавшего в кадр мужчины уже установлена, и в данный момент его разыскивают.

Кадр видео
В Сети распространяют информацию о двух мужчинах, которые якобы грабят квартиры в жилых домах Актау. Один из них «засветился» на одной из камер видеонаблюдения в доме №72 в 12 микрорайоне. Судя по дате метаданным видеокамеры, это произошло 25 сентября.

- По городу двое мужчин грабят квартиры, вчера в Ботаническом саду несколько ограбили и в 12 микрорайоне. Будьте внимательны, в подъезд не пускайте посторонних. И детей предупредите, чтобы никому не открывали двери, - говорится в распространяемом сообщении.

В пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что личность одного из мужчин установлена. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого.




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