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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:13

Просмотров: 423

Солдат-срочник умер в Мангистау

На место происшествия направлена комиссия во главе с командующим войсками регионального командования «Запад» генерал-майором Даулетом Оспановым, передает пресс-служба Сухопутных войск ВС РК.

Фото с сайта asker.kz
Родные погибшего Аскара Арашбая узнали о его кончине сегодня, 30 сентября, от командования воинской части 25744, находящейся в 18 километрах от Актау.

Его близкие не знают толком, что произошло. Они отправились авиарейсом из Шымкента в Актау.

В пресс-службе Сухопутных войск ВС РК сообщили, что сегодня, 30 сентября, во время проведения работ в Актауском гарнизоне на учебном полигоне командования «Запад» произошел хлопок неизвестного вещества. В результате один военнослужащий получил травмы различной степени тяжести. Несмотря на усилия медицинских работников, военнослужащий скончался по дороге в больницу.

На место происшествия направлена комиссия во главе с командующим войсками регионального командования «Запад» генерал-майором Даулетом Оспановым.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Военно-следственными органами начата досудебная проверка. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Руководство Сухопутных войск выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Как стало известно, Аскар Арашбай 2003 года рождения, в армию его призвали осенью прошлого года из Туркестанской области после окончания колледжа.



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Комментарии ( 1 )

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  • Шевченко 81
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:25
во время проведения работ в Актауском гарнизоне на учебном полигоне командования «Запад» произошел хлопок неизвестного вещества.

НУ!, очень "неИзвестное", вещество могло "сдитанировать" на месте "учений"...

В результате один военнослужащий получил травмы различной степени тяжести.

ААаа, красные командиры, ГДЕ!, были?!...
Угробили очередного пацана...

Все мы ходим под богом.
 
 

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