Солдат-срочник умер в Мангистау

Родные погибшего Аскара Арашбая узнали о его кончине сегодня, 30 сентября, от командования воинской части 25744, находящейся в 18 километрах от Актау.



Его близкие не знают толком, что произошло. Они отправились авиарейсом из Шымкента в Актау.



В пресс-службе Сухопутных войск ВС РК сообщили, что сегодня, 30 сентября, во время проведения работ в Актауском гарнизоне на учебном полигоне командования «Запад» произошел хлопок неизвестного вещества. В результате один военнослужащий получил травмы различной степени тяжести. Несмотря на усилия медицинских работников, военнослужащий скончался по дороге в больницу.



На место происшествия направлена комиссия во главе с командующим войсками регионального командования «Запад» генерал-майором Даулетом Оспановым.



Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Военно-следственными органами начата досудебная проверка. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.



Руководство Сухопутных войск выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.



Как стало известно, Аскар Арашбай 2003 года рождения, в армию его призвали осенью прошлого года из Туркестанской области после окончания колледжа.