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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:09

Просмотров: 715

Четверых человек на самодельном плоту спасли в Актау

Вышедших в море на самодельном плоту мужчин доставили на берег спасатели Актау. Подробности рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Кадр видео
Сотрудники оперативного спасательного отряда Актау 1 октября в 16:19 в районе водосбросного канала «Шора», в 25 километрах от Актау, вытащили из воды четверых мужчин.

По данным спасателей, мужчины вышли в море на самодельном плоту.

- Двое мужчин 1987 года рождения и двое 1994 года рождения не смогли самостоятельно выбраться на берег на самодельной доске. Их унесло нагонным ветром в открытое море на расстояние двух километров от берега. В медицинской помощи не нуждались. Уважаемые жители и гости области! Будьте осторожны на воде! Море не прощает ошибок, - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.




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