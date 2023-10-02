Четверых человек на самодельном плоту спасли в Актау

Сотрудники оперативного спасательного отряда Актау 1 октября в 16:19 в районе водосбросного канала «Шора», в 25 километрах от Актау, вытащили из воды четверых мужчин.По данным спасателей, мужчины вышли в море на самодельном плоту.- Двое мужчин 1987 года рождения и двое 1994 года рождения не смогли самостоятельно выбраться на берег на самодельной доске. Их унесло нагонным ветром в открытое море на расстояние двух километров от берега. В медицинской помощи не нуждались. Уважаемые жители и гости области! Будьте осторожны на воде! Море не прощает ошибок, - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.