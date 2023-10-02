Подозреваемого в квартирных кражах мужчину задержали в Актау

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В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что подозреваемого в кражах мужчину задержали.
- Он находится в изоляторе временного содержания. Проводится расследование, — сообщили в полиции.
Напомним, что возможное проникновение грабителя в квартиру попало на видео в Актау. Пользователи Сети сообщали, что двое мужчин ограбили несколько квартир в домах 12 и 10 микрорайонов. Один из них попал на камеру видеонаблюдения в одном из домов.
- Он находится в изоляторе временного содержания. Проводится расследование, — сообщили в полиции.
Напомним, что возможное проникновение грабителя в квартиру попало на видео в Актау. Пользователи Сети сообщали, что двое мужчин ограбили несколько квартир в домах 12 и 10 микрорайонов. Один из них попал на камеру видеонаблюдения в одном из домов.