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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:14

Просмотров: 993

Подозреваемого в квартирных кражах мужчину задержали в Актау

В Актау задержали подозреваемого в квартирных кражах мужчину, сообщили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что подозреваемого в кражах мужчину задержали.

- Он находится в изоляторе временного содержания. Проводится расследование, — сообщили в полиции.

Напомним, что возможное проникновение грабителя в квартиру попало на видео в Актау. Пользователи Сети сообщали, что двое мужчин ограбили несколько квартир в домах 12 и 10 микрорайонов. Один из них попал на камеру видеонаблюдения в одном из домов.




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Комментарии ( 1 )

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DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 19:41
Долбое...Ки сейчас что в квартирах то воровать. Деньги в банке. Техника огромная не продать. Золото. Так его продавать рисковать ломбарды паспорта требуют. Одним словом лохи

Сейчас воры домушники уже не те. Сейчас воры другие ...
 
 

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