Двое человек отравились угарным газом во время пожара в Актау

- Магазин был оборудован автоматической пожарной сигнализацией, благодаря чему 10 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Из этих 10 человек семеро были сотрудниками магазина, а трое – посетителями, - сообщил заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям города Актау Кабылет Ещанов.



По информации заместителя начальника управления по чрезвычйным ситуациям города Актау Кабылета Ещанова, 6 октября в 16:30 поступило сообщение о возгорании на цокольном этаже магазина, где находились детские подушки и коляски, общей площадью 40 квадратных метров.В результате были эвакуированы 22 человека, включая пятерых детей. Также были успешно спасены товарно-материальные ценности на общую сумму в 800 миллионов тенге.Пожар был локализован в 17:54 и полностью ликвидирован в 18:38. В результате происшествия два человека из соседнего коммерческого помещения получили отравление угарным газом. Причина пожара на данный момент находится в процессе выяснения.Ранее очевидцы сообщали, что возгорание произошло в магазине «Симба».