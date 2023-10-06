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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 21:32

Просмотров: 337

Двое человек отравились угарным газом во время пожара в Актау

В результате пожара были эвакуированы 22 человека, включая пятерых детей. Двое человек отравились угарным газом. Об этом сообщает ДЧС Мангистауской области.

Кадр видеоролика
По информации заместителя начальника управления по чрезвычйным ситуациям города Актау Кабылета Ещанова, 6 октября в 16:30 поступило сообщение о возгорании на цокольном этаже магазина, где находились детские подушки и коляски, общей площадью 40 квадратных метров.

В результате были эвакуированы 22 человека, включая пятерых детей. Также были успешно спасены товарно-материальные ценности на общую сумму в 800 миллионов тенге.

- Магазин был оборудован автоматической пожарной сигнализацией, благодаря чему 10 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Из этих 10 человек семеро были сотрудниками магазина, а трое – посетителями, - сообщил заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям города Актау Кабылет Ещанов.


Пожар был локализован в 17:54 и полностью ликвидирован в 18:38. В результате происшествия два человека из соседнего коммерческого помещения получили отравление угарным газом. Причина пожара на данный момент находится в процессе выяснения.

Ранее очевидцы сообщали, что возгорание произошло в магазине «Симба».



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