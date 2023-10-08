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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:09

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Из-за драки подростков наказали родителей в Актау

Видео с потасовкой появилось в Сети.

Кадр видео
В социальных сетях 6 октября была опубликована видеозапись с дракой двух подростков, которая произошла в 27 микрорайоне около дома №35.

Полицейским удалось установить их личности. Это оказались школьники, которым по 15 и 16 лет соответственно.

На законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье 435 КоАП РК. Наказание предусматривает штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере семи МРП, то есть 24 150 тенге.




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