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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:51

Просмотров: 593

Более 200 мопедистов оштрафовали в Мангистау за пять дней

Полицейские Мангистау во время оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл» оштрафовали 208 мопедистов. За пять дней профилактической работы полицейскими на штрафные стоянки водворены 95 мототранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
С 3 по 7 октября в регионе проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Во время него сотрудники полиции проверили 522 владельцев мопедов, и в отношении них составили 208 административных протокола. Всего за пять дней профилактической работы полицейскими на штрафные стоянки водворены 95 мототранспортных средств.

- Департамент полиции Мангистауской области обращается ко всем владельцам мототехники с убедительной просьбой быть предельно внимательными на дороге, всегда использовать мотошлемы, ни в коем случае не нарушать нормы дорожной безопасности. В первую очередь соблюдать скоростной режим и правила маневрирования. Пренебрежение этими требованиями может привести к травмированию или даже летальному исходу, - заявили в полиции региона.



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