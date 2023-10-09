Более 200 мопедистов оштрафовали в Мангистау за пять дней

- Департамент полиции Мангистауской области обращается ко всем владельцам мототехники с убедительной просьбой быть предельно внимательными на дороге, всегда использовать мотошлемы, ни в коем случае не нарушать нормы дорожной безопасности. В первую очередь соблюдать скоростной режим и правила маневрирования. Пренебрежение этими требованиями может привести к травмированию или даже летальному исходу, - заявили в полиции региона.

С 3 по 7 октября в регионе проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Во время него сотрудники полиции проверили 522 владельцев мопедов, и в отношении них составили 208 административных протокола. Всего за пять дней профилактической работы полицейскими на штрафные стоянки водворены 95 мототранспортных средств.