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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 688

В Мангистау более 560 иностранных граждан привлечены к ответственности

В Мангистауской области со 2 по 8 октября текущего года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». Управлением миграционной службы региона к административной ответственности привлечены 566 иностранцев, сообщает пресс-служба полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, за время проведения ОПМ «Нелегал» зарегистрировано 753 правонарушения. А 566 иностранцев привлечены к ответственности по статье 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).

- Выявлены 163 гражданина РК, нарушивших законодательство Республики в сфере миграции, на них составлены протоколы по статье 518 административного кодекса. Кроме того, полицейскими выявлены двадцать четыре лица, не соблюдающие требования, предусмотренные статьей 519 КоАП РК. Вынесено 68 судебных решений о выдворении за пределы Республики Казахстан, - рассказали в ведомстве.


Департамент полиции области призывает граждан строго соблюдать миграционное законодательство и не допускать нарушений.



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Комментарии ( 2 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 19:20
Вынесено 68 судебных решений о выдворении за пределы Республики Казахстан/

Они через неделю с ново вернутся на Магышлак...
Их надо в Бомбее (бейнеу) вылавливать и отправлять обратно в свои аулы, а так кормёшка для ментов..

Все мы ходим под богом.
 
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  • Жанар
 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 18:01
По данным ведомства, за время проведения ОПМ «Нелегал» зарегистрировано 753 правонарушения. А 566 иностранцев привлечены к ответственности по статье 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).
Какой прогресс. Конечно у них саке маке нет. Можно и оштрафовать.
 
 

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