В Мангистау более 560 иностранных граждан привлечены к ответственности

- Выявлены 163 гражданина РК, нарушивших законодательство Республики в сфере миграции, на них составлены протоколы по статье 518 административного кодекса. Кроме того, полицейскими выявлены двадцать четыре лица, не соблюдающие требования, предусмотренные статьей 519 КоАП РК. Вынесено 68 судебных решений о выдворении за пределы Республики Казахстан, - рассказали в ведомстве.

По данным ведомства, за время проведения ОПМ «Нелегал» зарегистрировано 753 правонарушения. А 566 иностранцев привлечены к ответственности по статье 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).Департамент полиции области призывает граждан строго соблюдать миграционное законодательство и не допускать нарушений.