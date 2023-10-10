Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Мангистау

- Следственные органы проводят расследование данного происшествия в соответствии с частью 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщили в ДП Мангистауской области.

По данным полиции, автомобиль марки «Газ автогидроподъемник АГП-20Т 3813Н», двигаясь из села Бейнеу, при выполнении левого поворота столкнулся с автомобилем Toyota Camry.В результате столкновения два пассажира автомобиля Toyota Camry скончались на месте происшествия. Ещё трое пассажиров были госпитализированы с различными травмами.