В полиции начали расследование гибели упавшей с высоты 16-летней девушки в Актау

фото из архива Lada.kz
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области рассказали, что 10 октября примерно в 19:00 часов поступил вызов о том, что в 17 микрорайоне обнаружен труп. На вызов выехала следственно-оперативная группа.
- Обнаружен труп 16-летней девушки без внешних признаков насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции г.Актау по статье 105 УК РК («Доведение до самоубийства»). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - прокомментировали в полицейском ведомстве.
Напомним, как сообщалось ранее, девушка выпала с многоэтажки и разбилась насмерть в Актау.
- Обнаружен труп 16-летней девушки без внешних признаков насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции г.Актау по статье 105 УК РК («Доведение до самоубийства»). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - прокомментировали в полицейском ведомстве.
Напомним, как сообщалось ранее, девушка выпала с многоэтажки и разбилась насмерть в Актау.
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