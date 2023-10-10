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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 22:54

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В полиции начали расследование гибели упавшей с высоты 16-летней девушки в Актау

В полиции рассказали, что 10 октября в 17 микрорайоне Актау был обнаружен труп 16-летней девушки. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетней жительницы города. Начато расследование по статье «Доведение до самоубийства».

фото из архива Lada.kz
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области рассказали, что 10 октября примерно в 19:00 часов поступил вызов о том, что в 17 микрорайоне обнаружен труп. На вызов выехала следственно-оперативная группа.

- Обнаружен труп 16-летней девушки без внешних признаков насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции г.Актау по статье 105 УК РК («Доведение до самоубийства»). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - прокомментировали в полицейском ведомстве.

Напомним, как сообщалось ранее, девушка выпала с многоэтажки и разбилась насмерть в Актау.



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