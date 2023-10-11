Лошадь спровоцировала ДТП на трассе: в Мангистау обсуждают кадры аварии

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На видеозаписи, сделанной с помощью автомобильного видеорегистратора, можно увидеть лошадей беспрепятственно блуждающих по трассе. Внезапно происходит столкновение между животным и легковой машиной.
По словам очевидцев, приславших видео в редакцию Lada.kz, ДТП произошло в Мангистау.
Тем временем, в департаменте полиции не подтвердили эту информацию, заявив, что ДТП произошло не в нашем регионе.
Бродячий скот, разгуливающий на трассах, одна из самых актуальных проблем Мангистау. Случаи, когда животные выбегают на проезжую часть, у нас не редкость.
Накануне мы рассказывали о том, что водитель внедорожника Exeed VX не заметил верблюда, вышедшего на дорогу, и совершил столкновение с животным. Несмотря на доказанную судом вину, водитель все равно получил компенсацию в размере более 14 миллионов тенге. Об этом и о том, как получить выплату при столкновении с животным, рассказали в страховой компании «Евразия».
По словам очевидцев, приславших видео в редакцию Lada.kz, ДТП произошло в Мангистау.
Тем временем, в департаменте полиции не подтвердили эту информацию, заявив, что ДТП произошло не в нашем регионе.
Бродячий скот, разгуливающий на трассах, одна из самых актуальных проблем Мангистау. Случаи, когда животные выбегают на проезжую часть, у нас не редкость.
Накануне мы рассказывали о том, что водитель внедорожника Exeed VX не заметил верблюда, вышедшего на дорогу, и совершил столкновение с животным. Несмотря на доказанную судом вину, водитель все равно получил компенсацию в размере более 14 миллионов тенге. Об этом и о том, как получить выплату при столкновении с животным, рассказали в страховой компании «Евразия».