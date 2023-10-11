Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 11 Октября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.78 KZT
  • €1 = 505.53 KZT
  • 1 RUB = 4.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:12

Просмотров: 1405

Лошадь спровоцировала ДТП на трассе: в Мангистау обсуждают кадры аварии

В распоряжении Lada.kz оказалось видео ДТП, на кадрах которого видно, как лошадь спровоцировала серьёзную аварию. По данным очевидцев, происшествие случилось на трассе в Мангистау, однако в департаменте полиции опровергли эту информацию.

Фото скриншот
На видеозаписи, сделанной с помощью автомобильного видеорегистратора, можно увидеть лошадей беспрепятственно блуждающих по трассе. Внезапно происходит столкновение между животным и легковой машиной.

По словам очевидцев, приславших видео в редакцию Lada.kz, ДТП произошло в Мангистау.

Тем временем, в департаменте полиции не подтвердили эту информацию, заявив, что ДТП произошло не в нашем регионе.



Бродячий скот, разгуливающий на трассах, одна из самых актуальных проблем Мангистау. Случаи, когда животные выбегают на проезжую часть, у нас не редкость.

Накануне мы рассказывали о том, что водитель внедорожника Exeed VX не заметил верблюда, вышедшего на дорогу, и совершил столкновение с животным. Несмотря на доказанную судом вину, водитель все равно получил компенсацию в размере более 14 миллионов тенге. Об этом и о том, как получить выплату при столкновении с животным, рассказали в страховой компании «Евразия».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Iron man (Посетители) Сегодня, 21:16
Чипируйте скот, хозяин быстро найдется!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Iron man
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:18
У нас бродячие на дорогах животные как стихия, как погода, неразрешима.
Те, кто должен решать эту проблему, думают как бы родственники не обиделись если всерьез решать проблему.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика