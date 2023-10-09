В Мангистау верблюд стал причиной ДТП на 14 миллионов тенге

- К сожалению, из года в год растёт количество ДТП на трассах с участием диких животных и скота. Последствия таких аварий весьма плачевны. В этот раз водителю повезло – он не пострадал, однако кузов авто получил весьма серьёзные повреждения. КАСКО позволяет застраховать авто на полную стоимость и получить возмещение в любых ситуациях, даже в таких нестандартных, как столкновение с верблюдом, - рассказал Нуржан Джантуреев, заместитель председателя Правления СК «Евразия».

- У водителя есть право через суд добиться компенсации от собственника животного, но у виновника может не хватить средств на компенсацию. Поэтому полис КАСКО поможет, независимо от степени вины водителя и наличия виновников, получить адекватную страховую выплату на восстановление автомобиля, – отметил представитель страховой компании.

Ежегодно в Казахстане происходят десятки дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных и бродячего скота. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, за восемь месяцев 2023 года произошло 68 таких ДТП, в которых погибли 26 водителей и пассажиров, вред здоровью получили 135 человек. При этом статистикой не учитываются случаи повреждения имущества (автомобиля), если нет человеческих жертв.Очередное ДТП с участием верблюда произошло в Мангистауской области на республиканской трассе между посёлками Шетпе и Жетыбай. Водитель внедорожника Exeed VX не заметил верблюда, вышедшего на дорогу, из-за припаркованного на обочине автомобиля, и совершил наезд. Животное погибло на месте происшествия, а также была повреждена вся левая часть автомобиля. Судом была установлена вина водителя внедорожника.Страховая компания при этом выплатила 14,1 миллиона тенге владельцу внедорожника, который благодаря полису КАСКО получил страховую выплату на восстановление автомобиля.По их информации, если водитель сбивает домашнее животное в пределах действия знака «Перегон скота», то вина возлагается на водителя. За пределами или при отсутствии знака - ответственность возлагается на владельца скота.В ДТП с участием диких животных водителю, признанному пострадавшей стороной, придётся восстанавливать автомобиль за свой счёт. В случае с домашними животными ответственность может быть возложена на хозяина скота или погонщика.Как показывает практика, установить владельца животного и, соответственно, лицо, на которое ложится ответственность по возмещению материального ущерба, довольно сложно. Хозяин может просто не признать право собственности на животное, а доказать его без клейма или бирки практически невозможно.