Муж и жена претензий не имеют: видео конфликта в такси прокомментировала полиция Актау

- В отдел полиции района поступила информация о том, что мужчина устроил семейный скандал и обидел супругу. К месту происшествия был направлен ближайший полицейский патруль. С участниками конфликта была проведена профилактическая беседа. Заявление от них не поступало: претензий друг к другу не имеют, - сообщили в полицейском ведомстве.

На кадрах видео видно, как мужчина скандалит со своей женой, которая в этот момент находилась в такси вместе с детьми.На крики о помощи сбежались очевидцы происшествия, в том числе и дети, ставшие свидетелями семейной ссоры.Судя по видео, мужчина громко кричал, матерился и требовал от жены выйти из машины, после чего переключился на водителя, который подвозил семейную пару.