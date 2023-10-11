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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 20:14

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Муж и жена претензий не имеют: видео конфликта в такси прокомментировала полиция Актау

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как в одном из дворов 17 микрорайона Актау мужчина устроил скандал. Подробности происшествия озвучили в департаменте полиции Мангистауской области.

Кадр видеоролика
На кадрах видео видно, как мужчина скандалит со своей женой, которая в этот момент находилась в такси вместе с детьми.

На крики о помощи сбежались очевидцы происшествия, в том числе и дети, ставшие свидетелями семейной ссоры.



Судя по видео, мужчина громко кричал, матерился и требовал от жены выйти из машины, после чего переключился на водителя, который подвозил семейную пару.

- В отдел полиции района поступила информация о том, что мужчина устроил семейный скандал и обидел супругу. К месту происшествия был направлен ближайший полицейский патруль. С участниками конфликта была проведена профилактическая беседа. Заявление от них не поступало: претензий друг к другу не имеют, - сообщили в полицейском ведомстве.



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