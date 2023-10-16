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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:20

Просмотров: 368

Два жителя Мангистауской области погибли в аварии на трассе Самара-Шымкент

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 октября на автодороге Самара - Шымкент. В результате аварии погибли два жителя Мангистауской области. Об этом сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Кадр видео
По данным полиции Актюбинской области, на трассе произошло касательное столкновение между автомашинами Toyota и Huynday. От столкновения автомашина Huynday по инерции допустила столкновение с грузовой автомашиной MAN.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомашины Huynday, жители Мангистауской области, от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель грузовика с переломом ноги госпитализирован в больницу. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.


Видео последствий ДТП появилось в социальных сетях.




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