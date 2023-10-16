Два жителя Мангистауской области погибли в аварии на трассе Самара-Шымкент

- В результате ДТП водитель и пассажир автомашины Huynday, жители Мангистауской области, от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель грузовика с переломом ноги госпитализирован в больницу. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции Актюбинской области, на трассе произошло касательное столкновение между автомашинами Toyota и Huynday. От столкновения автомашина Huynday по инерции допустила столкновение с грузовой автомашиной MAN.Видео последствий ДТП появилось в социальных сетях.