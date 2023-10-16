Конфликт между учителем и школьником в Актау попал на видео: в полиции прокомментировали инцидент

Кадр видео
По кадрам видео видно, что между учителем и школьником произошла потасовка. Как сообщили в отделе образования, конфликт произошел из-за внешнего вида школьника. Тот принес на занятие маску с изображением паука и отказался ее снимать. Тогда учитель потребовал ученика выйти из кабинета, но он стал сопротивляться.
На видео также слышно, как учитель заверил, что он не бил ученика.
В полиции региона сообщили, что инцидент произошел сегодня, 16 октября, в школе №1 в 14 микрорайоне.
В полиции отметили, что заявления со стороны преподавателя не поступало.
На видео также слышно, как учитель заверил, что он не бил ученика.
В полиции региона сообщили, что инцидент произошел сегодня, 16 октября, в школе №1 в 14 микрорайоне.
- В ходе мониторинга социальных сетей был обнаружен видеоролик о том, что в одной из школ Актау учащийся 8 класса во время занятий не прислушивался к замечаниям учителя. По данному факту участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних управления полиции Актау установлены личности родителей подростка, проведена профилактическая беседа, - сообщили в полиции региона.
В полиции отметили, что заявления со стороны преподавателя не поступало.