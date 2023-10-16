Конфликт между учителем и школьником в Актау попал на видео: в полиции прокомментировали инцидент

- В ходе мониторинга социальных сетей был обнаружен видеоролик о том, что в одной из школ Актау учащийся 8 класса во время занятий не прислушивался к замечаниям учителя. По данному факту участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних управления полиции Актау установлены личности родителей подростка, проведена профилактическая беседа, - сообщили в полиции региона.

По кадрам видео видно, что между учителем и школьником произошла потасовка. Как сообщили в отделе образования, конфликт произошел из-за внешнего вида школьника. Тот принес на занятие маску с изображением паука и отказался ее снимать. Тогда учитель потребовал ученика выйти из кабинета, но он стал сопротивляться.На видео также слышно, как учитель заверил, что он не бил ученика.В полиции региона сообщили, что инцидент произошел сегодня, 16 октября, в школе №1 в 14 микрорайоне.В полиции отметили, что заявления со стороны преподавателя не поступало.