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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:06

Просмотров: 524

Конфликт между учителем и школьником в Актау попал на видео: в полиции прокомментировали инцидент

В одной из школ Актау между учителем и школьником произошел конфликт, который попал на видео. Как выяснилось, школьник пришел на занятия в маске с изображением паука и не захотел ее снимать. А когда педагог попытался вывести ученика из класса, тот оказал сопротивление. В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент.

Кадр видео
По кадрам видео видно, что между учителем и школьником произошла потасовка. Как сообщили в отделе образования, конфликт произошел из-за внешнего вида школьника. Тот принес на занятие маску с изображением паука и отказался ее снимать. Тогда учитель потребовал ученика выйти из кабинета, но он стал сопротивляться.

На видео также слышно, как учитель заверил, что он не бил ученика.



В полиции региона сообщили, что инцидент произошел сегодня, 16 октября, в школе №1 в 14 микрорайоне.

- В ходе мониторинга социальных сетей был обнаружен видеоролик о том, что в одной из школ Актау учащийся 8 класса во время занятий не прислушивался к замечаниям учителя. По данному факту участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних управления полиции Актау установлены личности родителей подростка, проведена профилактическая беседа, - сообщили в полиции региона.


В полиции отметили, что заявления со стороны преподавателя не поступало.



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Комментарии ( 1 )

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  • Шевченко 81
  • Coffee
 n92 (Посетители) Сегодня, 19:52
совсем ахренели, если родители нормальные,то должны дать подзатыльник этому щеглу, и пусть извинится перед учителем перед всем классом...сидят еще сопляки "вы че делаете Э, не имеете право"...
 
 

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