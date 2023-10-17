Полиция изъяла у жителя Актау синтетический наркотик на сумму более 10 миллионов тенге

- При личном обыске у него изъято 182 свертка синтетического наркотика. По месту проживания в ходе обыска изъято 30 свертков синтетического наркотика и 30 свертков с наркотическим веществом гашиш. Общий вес изъятых наркотиков составляет 250 граммов, - рассказали в пресс-службе полиции.

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). Иная информация в интересах следствия не разглашается, - отметили в ведомстве.

По данным полиции региона, 7 октября 2023 года в 11:30 часов в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2023» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области в 29 микрорайоне Актау задержан 18-летний парень.В полиции отметили, что с санкции суда подозреваемый арестован на два месяца.