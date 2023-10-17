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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:06

Просмотров: 1113

Полиция изъяла у жителя Актау синтетический наркотик на сумму более 10 миллионов тенге

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области задержан 18-летний парень, при личном обыске у которого изъято 182 свертка синтетического наркотика.

Фото пресс-службы ведомства
По данным полиции региона, 7 октября 2023 года в 11:30 часов в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2023» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области в 29 микрорайоне Актау задержан 18-летний парень.

Полиция изъяла у жителя Актау синтетический наркотик на сумму более 10 миллионов тенге


- При личном обыске у него изъято 182 свертка синтетического наркотика. По месту проживания в ходе обыска изъято 30 свертков синтетического наркотика и 30 свертков с наркотическим веществом гашиш. Общий вес изъятых наркотиков составляет 250 граммов, - рассказали в пресс-службе полиции.


В полиции отметили, что с санкции суда подозреваемый арестован на два месяца.

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). Иная информация в интересах следствия не разглашается, - отметили в ведомстве.



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Комментарии ( 3 )

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glu-info (Посетители) Сегодня, 17:10
Общий вес изъятых наркотиков составляет 250 граммов
Более 200 грамм наркоты это особо крупный размер.Раз без цели сбыта то похоже он решил не долько сам обдолбанным быть всю жизнь но и в наследство их оставить?
 
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Sportikus (Посетители) Сегодня, 16:14
Ed Word, Как бы там не было, но пацан жёстко попал и встрял в свои 18 лет. Жаль жаль пацана. Наркотики ЗЛО. death
 
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  • Sportikus
  • shurik_kz11
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 16:04
Вопрос знатокам викторины "Очевидное-Невероятное" - у 18 летнего парня в 29 мкр при личном обыске изъято 182 свертка синтетического наркотика. По месту проживания (не указывается в каком мкр) в ходе обыска изъято еще 30 свертков синтетического наркотика и 30 свертков с наркотическим веществом гашиш. Общий вес изъятых наркотиков составляет 250 граммов. При этом управление полиции регистрирует факт как (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).
Внимание вопрос - где в этой ситуации больше жанглерского мастерства? У парня у которого наркотиков на 10 млн расфасованных в 242 свертка из которых 182 при себе или у лиц зарегистрировавших сей факт ловко перебирающих статьями УК? Мир всем!
 
 

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