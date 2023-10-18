Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 18 Октября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.12 KZT
  • €1 = 503.5 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:39

Просмотров: 2

Полиция Мангистау ликвидировала более 4 тысяч доз наркотика

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области остановили автомобиль марки Toyota Alphard на трассе Актау-Жанаозен. В ходе осмотра салона была обнаружена коробка с растительным веществом, являющимся наркотическим средством марихуана. Подробности этого происшествия сообщили в полицейском управлении региона.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, 9 октября 2023 года в 08:00 часов в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области при координации прокуратуры области на автодороге Актау-Жанаозен была остановлена автомашина марки Toyota Alphard. В ходе осмотра автомобиля в салоне была обнаружена и изъята коробка с растительным веществом, наркотическим средством - марихуана.

Полиция Мангистау ликвидировала более 4 тысяч доз наркотика


- Далее, в ходе обыска у 34-летнего подозреваемого, который являлся пассажиром, в кармане куртки изъят сверток, содержащий растительное наркотическое средство гашиш. Общий вес изъятых веществ составил 1 килограмм 373 грамма. С санкцией суда подозреваемый арестован на два месяца, - рассказали в полиции региона.


Данный факт зарегистрирован в департаменте полиции по Мангистауской области по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Иная информация в интересах следствия не разглашается.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика