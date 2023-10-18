Полиция Мангистау ликвидировала более 4 тысяч доз наркотика

- Далее, в ходе обыска у 34-летнего подозреваемого, который являлся пассажиром, в кармане куртки изъят сверток, содержащий растительное наркотическое средство гашиш. Общий вес изъятых веществ составил 1 килограмм 373 грамма. С санкцией суда подозреваемый арестован на два месяца, - рассказали в полиции региона.

По данным ведомства, 9 октября 2023 года в 08:00 часов в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области при координации прокуратуры области на автодороге Актау-Жанаозен была остановлена автомашина марки Toyota Alphard. В ходе осмотра автомобиля в салоне была обнаружена и изъята коробка с растительным веществом, наркотическим средством - марихуана.Данный факт зарегистрирован в департаменте полиции по Мангистауской области по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Иная информация в интересах следствия не разглашается.