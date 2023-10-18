Четыре человека эвакуировались из горящей квартиры в 8 микрорайоне Актау

- В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. На место происшествия прибыли сотрудники ДЧС в количестве 10 человек и три единицы техники, а также три работника центра медицинской помощи и одна единица специализированной техники для оказания помощи и ликвидации чрезвычайной ситуации, - сообщили пожарные.

Как сообщили пожарные, произошло возгорание балкона, площадью восемь квадратных метров.Сообщение о ЧП поступило спасателям 17 октября в 17:28. Огонь ликвидировали в 17:44.