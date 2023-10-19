Кайрат Боранбаев передал государству нефтяное месторождение «Каражанбас Северный»

- В собственность государства передано месторождение «Каражанбас Северный», производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом 2,6 миллиона тонн нефти и 13,2 миллиона кубометров газа с оценочной стоимостью 35,4 миллиардов тенге, - говориться в сообщении пресс-службы АФМ.

- Все эти объекты будут переданы в пользу государства. Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа,- отметили в ведомстве.

Агентством по финансовому мониторингу принимаются меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства в рамках его добровольного сотрудничества со следствием.По данным пресс-службы Боранбаевым также передана газораспределительная компания «Азия Газ Чунджа», которая занимается транспортировкой и реализацией товарного газа. Рыночная стоимость компании составляет порядка 14 млрд тенге.Кроме того, в собственность государства переходит завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО «Сервисный Центр КазТурбоРемонт» с оценочной стоимостью более 9 миллиардов тенге. Штатная численность работников предприятия – 740 человек.