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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:51

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Кайрат Боранбаев передал государству нефтяное месторождение «Каражанбас Северный»

Кайрат Боранбаев передал в собственность государства месторождение «Каражанбас Северный», газораспределительную компанию «Азия Газ Чунджа» и ТОО «Сервисный Центр КазТурбоРемонт», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

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Агентством по финансовому мониторингу принимаются меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства в рамках его добровольного сотрудничества со следствием.

- В собственность государства передано месторождение «Каражанбас Северный», производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом 2,6 миллиона тонн нефти и 13,2 миллиона кубометров газа с оценочной стоимостью 35,4 миллиардов тенге, - говориться в сообщении пресс-службы АФМ.


По данным пресс-службы Боранбаевым также передана газораспределительная компания «Азия Газ Чунджа», которая занимается транспортировкой и реализацией товарного газа. Рыночная стоимость компании составляет порядка 14 млрд тенге.

Кроме того, в собственность государства переходит завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО «Сервисный Центр КазТурбоРемонт» с оценочной стоимостью более 9 миллиардов тенге. Штатная численность работников предприятия – 740 человек.

- Все эти объекты будут переданы в пользу государства. Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа,- отметили в ведомстве.



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