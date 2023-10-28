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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:37

Просмотров: 485

«Стрелка» по-актауски: Массовую разборку устроили подростки

Инцидент произошел около полуночи 27 октября. Подробности сообщили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
На видео сняли противостояние группы подростков из 27 и 28 микрорайонов. Видно, как через проезжую часть летят бутылки, самодельные взрывные устройства и фейерверки. Слышны громкие крики.

В ведомстве сообщили, что по данному факту в управление полиции доставлено более 76 человек в возрасте 15-18 лет.

На 56 законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье 442 КоАП РК (Нахождение несовершеннолетних на улице без сопровождения законных представителей после 23:00).

Также данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье 293 УК РК (Хулиганство). Обращений в больницу не поступало.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.




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