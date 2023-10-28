Около 45 килограммов осетровой рыбы обнаружили у жителя Мангистау в багажнике

В рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудниками природоохранной полиции ДП Мангистауской области совместно с сотрудниками СОБР и роты патрульной полиции 25 октября около 20:35 часов на 39-м километре трассы Актау - Форт-Шевченко остановлена автомашина марки Mazda.



- В ходе осмотра автотранспортного средства полицейскими изъято десять штук осетровых рыб. Вес изъятой рыбы составляет 45 килограммов 650 граммов. Сотрудниками полиции установлена и задержана личность 34-летнего гражданина. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами), - сообщили в полиции региона.



Иная информация в интересах следствия не разглашается, отметили в ведомстве.