Несчастный случай произошел с сантехником в Актау

По словам жильцов дома №3 в 17 микрорайоне, сотрудник коммунальной компании «Каспий Тауэрс Сервис» проводил работы в подтопленном подвале сегодня, 28 октября, около 17:00. В какой-то момент он получил удар током.Как рассказал на месте сотрудник охраны жилого комплекса, пострадавший умер до приезда медиков. Скорая констатировала смерть.Как удалось выяснить, у скончавшегося сантехника осталось четверо детей.Факт гибели работника коммунальной службы подтвердили в департаменте полиции региона. На месте работает следственно-оперативная группа.