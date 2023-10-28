Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 28 Октября
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.3 KZT
  • €1 = 496.78 KZT
  • 1 RUB = 5.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:35

Просмотров: 1212

Несчастный случай произошел с сантехником в Актау

Как утверждают жители жилого комплекса «Caspiy Towers», сантехник скончался в результате удара током.

Фото автора
По словам жильцов дома №3 в 17 микрорайоне, сотрудник коммунальной компании «Каспий Тауэрс Сервис» проводил работы в подтопленном подвале сегодня, 28 октября, около 17:00. В какой-то момент он получил удар током.

Несчастный случай произошел с сантехником в Актау


Как рассказал на месте сотрудник охраны жилого комплекса, пострадавший умер до приезда медиков. Скорая констатировала смерть.

Несчастный случай произошел с сантехником в Актау


Как удалось выяснить, у скончавшегося сантехника осталось четверо детей.

Факт гибели работника коммунальной службы подтвердили в департаменте полиции региона. На месте работает следственно-оперативная группа.

Несчастный случай произошел с сантехником в Актау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Sara19k (Посетители) Сегодня, 22:15
Соболезнуем семье.

Всё мычите что "у них хорошо,правильно,по закону".А может быть у них хорошо,потому что вас там нет.А вы здесь-и портите нам всё!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЛШП
 Жанар (Посетители) Сегодня, 22:11
По словам жильцов дома №3 в 17 микрорайоне, сотрудник коммунальной компании «Каспий Тауэрс Сервис» проводил работы в подтопленном подвале сегодня, 28 октября, около 17:00. В какой-то момент он получил удар током.

Вот такие "новостройки", сейчас строят, отопление только включили, и пошли порывы в трубопроводах, и электропроводка смонтирована с нарушениями правил монтажа, раз человек погиб на рабочем месте...
КАК и КТО принимает такие "объекты"?!...

Все мы ходим под богом.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика