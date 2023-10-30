Один подросток погиб: врач из Мангистау обратился к родителям несовершеннолетних водителей мопедов

- В последнее время в Мангистау появился новый вид травматизма, связанный с управлением подростков мопедами. С начала года произошло свыше 20 аварий. Один несовершеннолетний скончался. Большая часть пострадавших получает серьёзные травмы позвоночника, тазобедренных костей. В дальнейшем это может привести к инвалидности, - рассказал Курман Кайранов.

- Перед тем, как купить мопед, родители должны подумать, нужен ли он ребёнку, и какие могут быть последствия. Ведь покупка мопеда подвергает жизнь ребёнка опасности. Как врач, я настоятельно не рекомендую покупать мопед подростку. Ведь главное – это безопасность и жизнь ребёнка, - отметил Курман Кайранов.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии Мангистауской областной детской больницы Курман Кайранов рассказал, что в результате аварий большинство пострадавших подростков сталкиваются с серьезными повреждениями позвоночника и тазобедренных костей, что впоследствии может приводить к инвалидности.Доктор отметил, что высокая травматичность связана с быстрой ездой подростков, управляющих мопедами. Молодые люди, по словам медика, не всегда соблюдают правила дорожного движения и бывают невнимательными на дороге, что приводит к авариям. И если водителя автомашины, его техника может защитить, то в случаях с мопедами бывает совсем иначе.