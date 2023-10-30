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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:02

Просмотров: 1039

Один подросток погиб: врач из Мангистау обратился к родителям несовершеннолетних водителей мопедов

В регионе участились аварии с участием несовершеннолетних водителей мопедов. С начала года погиб один подросток и свыше 20 человек пострадали. О трагедиях на двухколесном транспорте высказался заведующий отделением травматологии и ортопедии Мангистауской областной детской больницы Курман Кайранов.

Коллаж автора
Заведующий отделением травматологии и ортопедии Мангистауской областной детской больницы Курман Кайранов рассказал, что в результате аварий большинство пострадавших подростков сталкиваются с серьезными повреждениями позвоночника и тазобедренных костей, что впоследствии может приводить к инвалидности.

- В последнее время в Мангистау появился новый вид травматизма, связанный с управлением подростков мопедами. С начала года произошло свыше 20 аварий. Один несовершеннолетний скончался. Большая часть пострадавших получает серьёзные травмы позвоночника, тазобедренных костей. В дальнейшем это может привести к инвалидности, - рассказал Курман Кайранов.


Доктор отметил, что высокая травматичность связана с быстрой ездой подростков, управляющих мопедами. Молодые люди, по словам медика, не всегда соблюдают правила дорожного движения и бывают невнимательными на дороге, что приводит к авариям. И если водителя автомашины, его техника может защитить, то в случаях с мопедами бывает совсем иначе.

- Перед тем, как купить мопед, родители должны подумать, нужен ли он ребёнку, и какие могут быть последствия. Ведь покупка мопеда подвергает жизнь ребёнка опасности. Как врач, я настоятельно не рекомендую покупать мопед подростку. Ведь главное – это безопасность и жизнь ребёнка, - отметил Курман Кайранов.



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Комментарии ( 2 )

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Papirosso (Посетители) Сегодня, 20:25
не всегда соблюдают правила дорожного движения и бывают невнимательными на дороге, что приводит к авариям - может просто их не знают ?

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЛШП
  • Papirosso
 Око (Посетители) Сегодня, 18:43
Правильно говорите. Ещё бы репортаж сделали показали бы как лежат на растяжках и какую жуткую боль испытывают при обработке ран... да интервью к пострадавших - жалеют что сели за мопед или нет.

всё вижу
 
 

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