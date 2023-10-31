Житель Актау осужден на 10 лет за незаконное хранение и сбыт наркотиков

- Специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона признал подозреваемого виновным в уголовном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса, и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы, - сообщили в ведомстве.

В полиции рассказали, что при обыске, проведённом в квартире задержанного, были обнаружены и изъяты полимерные пакеты с фиксатором «Zip-Lock», порошковые вещества белого цвета и психотропное вещество, упакованное в изоленту чёрного цвета. Все это, по данным полиции, хранилось незаконно в особо крупном размере.По итогам судебно-экспертного исследования было установлено, что изъятые вещества оказались наркотиком «мефедрон».