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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:38

Просмотров: 629

Житель Актау осужден на 10 лет за незаконное хранение и сбыт наркотиков

В мае текущего года сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области задержали мужчину, который занимался незаконным хранением и сбытом синтетических наркотиков. Суд вынес ему приговор, назначив 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
В полиции рассказали, что при обыске, проведённом в квартире задержанного, были обнаружены и изъяты полимерные пакеты с фиксатором «Zip-Lock», порошковые вещества белого цвета и психотропное вещество, упакованное в изоленту чёрного цвета. Все это, по данным полиции, хранилось незаконно в особо крупном размере.

Житель Актау осужден на 10 лет за незаконное хранение и сбыт наркотиков


По итогам судебно-экспертного исследования было установлено, что изъятые вещества оказались наркотиком «мефедрон».

- Специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона признал подозреваемого виновным в уголовном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса, и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы, - сообщили в ведомстве.



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