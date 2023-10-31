Председателя профсоюза «ОзенМунайГаз» осудили за коррупцию

- Приговором Жанаозенского городского суда председателю профсоюза управления обслуживания скважин №2 АО «Озенмунайгаз» Мамаеву К. назначено наказание в виде штрафа на сумму 30 миллионов тенге, - сообщил Шамурайт Шаменов.

Председатель профсоюза управления обслуживания скважин №2 АО «Озенмунайгаз» обвинялся в получении взятки в сумме 1,5 миллиона тенге от водителя управления, под предлогом передачи денежных средств должностным лицам АО «ОзенМунайГаз» за неувольнение с работы и последующий перевод на должность слесаря.Также председатель профсоюза пожизненно лишён права занимать должности на государственной и судебной службах, а также в органах местного самоуправления.Приговор вступил в законную силу.