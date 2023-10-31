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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:14

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Председателя профсоюза «ОзенМунайГаз» осудили за коррупцию

Председателю профсоюза управления обслуживания скважин №2 АО «Озенмунайгаз» назначили наказание в виде штрафа на сумму 30 миллионов тенге. Об этом сообщил Шамурайт Шаменов, руководитель Антикоррупционной службы Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта gov.kz
Председатель профсоюза управления обслуживания скважин №2 АО «Озенмунайгаз» обвинялся в получении взятки в сумме 1,5 миллиона тенге от водителя управления, под предлогом передачи денежных средств должностным лицам АО «ОзенМунайГаз» за неувольнение с работы и последующий перевод на должность слесаря.

- Приговором Жанаозенского городского суда председателю профсоюза управления обслуживания скважин №2 АО «Озенмунайгаз» Мамаеву К. назначено наказание в виде штрафа на сумму 30 миллионов тенге, - сообщил Шамурайт Шаменов.


Также председатель профсоюза пожизненно лишён права занимать должности на государственной и судебной службах, а также в органах местного самоуправления.

Приговор вступил в законную силу.



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