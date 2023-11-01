В результате аварии на одном из перекрестков Актау пострадал водитель

- Водитель автомашины марки Kia Sportage при повороте налево на светофоре не уступил дорогу встречному автотранспорту «Лада-21705» и совершил столкновение. Впоследствии последняя автомашина врезалась в дерево, - пояснили в полиции региона.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 31 октября, на перекрестке между 5, 6, 7 и 8 микрорайонами.В ведомстве отметили, что виновный в аварии водитель был доставлен в областную больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.На водителя Kia Sportage составлен административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Автомашины водворены на штрафную стоянку.