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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:29

Просмотров: 330

В результате аварии на одном из перекрестков Актау пострадал водитель

Виновному в инциденте водителю понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пользователя Сети
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 31 октября, на перекрестке между 5, 6, 7 и 8 микрорайонами.

- Водитель автомашины марки Kia Sportage при повороте налево на светофоре не уступил дорогу встречному автотранспорту «Лада-21705» и совершил столкновение. Впоследствии последняя автомашина врезалась в дерево, - пояснили в полиции региона.


В ведомстве отметили, что виновный в аварии водитель был доставлен в областную больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

На водителя Kia Sportage составлен административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Автомашины водворены на штрафную стоянку.




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Комментарии ( 1 )

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  • kot_85
 Placida (Посетители) Сегодня, 12:58
Все видео от частных граждан. Там же камеры установлены, почему полиция в свои комментарии не добавила съемку самого ДТП? Неее, ну просто интересно)))
 
 

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