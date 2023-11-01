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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:16

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За неделю в Мангистау сгорели четыре автомобиля

С 23 по 29 октября в регионе произошло семь пожаров и 19 случаев горения, шесть раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы. Об этом сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В ведомстве рассказали подробности пожаров.

Утром 23 октября произошло возгорание двух комнат двухэтажного контейнера на территории промышленной зоны №2 в пригороде Актау. Обошлось без пострадавших.

За неделю в Мангистау сгорели четыре автомобиля


Ночью 25 октября спасатели выезжали на пожар, который произошёл во дворе одного из домов на улице О. Базахарова в Форт-Шевченко. По приезду пожарные обнаружили возгорание одной из комнат трехкомнатной бани, остальные комнаты закопчены. Пострадавших в пожаре нет.

На следующий день в 21:14 в Форт-Шевченко сгорел автомобиль «Лада-2110». Пожар произошел во дворе одного из домов на улице Бекжанова. Обошлось без пострадавших.

В ночь с 27 на 28 октября сгорел еще один автомобиль марки Lada Largus на трассе Бейнеу-Атырау. Пострадавших нет.

Днем 28 октября произошло возгорание грузового автомобиля «Газель-330253», 2022 года выпуска, на трассе Бейнеу-Шетпе.

Этой же ночью в селе Баскудык на улице Достык произошло возгорание домашних вещей в спальной комнате семикомнатного дома. Обошлось без пострадавших.

Ночью 29 октября сгорел автомобиль марки Opel Omega в 22 микрорайоне Актау. Пострадавших нет.



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