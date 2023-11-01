За неделю в Мангистау сгорели четыре автомобиля

Утром 23 октября произошло возгорание двух комнат двухэтажного контейнера на территории промышленной зоны №2 в пригороде Актау. Обошлось без пострадавших.Ночью 25 октября спасатели выезжали на пожар, который произошёл во дворе одного из домов на улице О. Базахарова в Форт-Шевченко. По приезду пожарные обнаружили возгорание одной из комнат трехкомнатной бани, остальные комнаты закопчены. Пострадавших в пожаре нет.На следующий день в 21:14 в Форт-Шевченко сгорел автомобиль «Лада-2110». Пожар произошел во дворе одного из домов на улице Бекжанова. Обошлось без пострадавших.В ночь с 27 на 28 октября сгорел еще один автомобиль марки Lada Largus на трассе Бейнеу-Атырау. Пострадавших нет.Днем 28 октября произошло возгорание грузового автомобиля «Газель-330253», 2022 года выпуска, на трассе Бейнеу-Шетпе.Этой же ночью в селе Баскудык на улице Достык произошло возгорание домашних вещей в спальной комнате семикомнатного дома. Обошлось без пострадавших.Ночью 29 октября сгорел автомобиль марки Opel Omega в 22 микрорайоне Актау. Пострадавших нет.