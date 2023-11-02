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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:21

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Полицейские в Мангистау изъяли более 100 килограммов осетровой рыбы

На территории Мангистауской области с 20 октября по 19 ноября проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер-2023». За 12 дней с начала мероприятия полицейские изъяли более 100 килограммов осетровой рыбы, передает пресс-служба ведомства.

Фото пресс-службы ведомства
По данным полиции региона, за 12 дней с начала ОПМ «Браконьер-2023» выявлено 82 нарушения природоохранного законодательства. По двум фактам ведутся расследования по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). 80 лиц привлечены к административной ответственности, из них 67 административных протоколов по статье 382 КоАП РК, 10 административных протоколов по статье 383 КоАП РК и один протокол по статье 484 КоАП РК.

Полицейские в Мангистау изъяли более 100 килограммов осетровой рыбы


Полицейские в Мангистау изъяли более 100 килограммов осетровой рыбы

- Всего у лиц, нарушивших природоохранное законодательство, изъято 104 кг 950 гр осетровой рыбы. Цель данного мероприятия - выявление и пресечение браконьерства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов, выявление нарушителей природоохранного законодательства, - сообщили в полиции региона.

Мангистауские полицейские призывают жителей региона к охране природы, соблюдению природоохранного законодательства, а также предупреждают о том, что за совершение браконьерства и нарушение закона предусмотрена уголовная и административная ответственность.



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