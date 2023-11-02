Полиция Мангистау разыскивает сбившего ребенка водителя

Кадр видео
Инцидент произошел во дворе одного из домов в селе Мангистау. Водитель легкового автомобиля сбил семилетнюю девочку и скрылся с места аварии.
В полиции рассказали, что вызов поступил из детской больницы 29 октября, примерно в 19:45.
Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.
В полиции рассказали, что вызов поступил из детской больницы 29 октября, примерно в 19:45.
- В детскую больницу была доставлена пострадавшая девочка семи лет. После оказания медицинской помощи отпущена домой. Родители в полицию не обращались. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению автомашины и водителя. Также изучаются камеры видеонаблюдения, - рассказали в ведомстве.
Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.
Оставьте свой комментарий первым.