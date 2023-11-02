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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:58

Просмотров: 935

Полиция Мангистау разыскивает сбившего ребенка водителя

В Мангистау водитель легкового автомобиля сбил семилетнюю девочку и скрылся с места аварии. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.

Кадр видео
Инцидент произошел во дворе одного из домов в селе Мангистау. Водитель легкового автомобиля сбил семилетнюю девочку и скрылся с места аварии.

В полиции рассказали, что вызов поступил из детской больницы 29 октября, примерно в 19:45.

- В детскую больницу была доставлена пострадавшая девочка семи лет. После оказания медицинской помощи отпущена домой. Родители в полицию не обращались. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению автомашины и водителя. Также изучаются камеры видеонаблюдения, - рассказали в ведомстве.


Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.




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