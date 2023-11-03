«Заблокировали» перевозку нефти: сотрудников Мангистауского филиала КТЖ обвиняют в сговоре с частным судебным исполнителем

- ТОО «Жарас» является добросовестным покупателем, который приобрел имущество банкрота. В свою очередь, банкротный управляющий уведомлял (июнь 2023 года) о том, что нефть является имуществом банкрота и ЧСИ Сермаханов не имеет право накладывать аресты и другие обременения, но ЧСИ полностью проигнорировал данное сообщение, - рассказали в ТОО «Жарас».

ТОО «Жарас» обратилось с иском в суд с просьбой возобновить передачу приобретенной нефти между банкротом и компанией «Жарас». Также компания обвиняет сотрудников филиала КТЖ и частного судебного исполнителя в сговоре. Истец предполагает, что действия сотрудников КТЖ могут рассматриваться как превышение полномочий, поскольку на начальном этапе, после рассмотрения представленных документов в «Қазақстан темір жолы», была согласована жд перевозка данной нефти. Решение сотрудников и ЧСИ по приостановке транспортировки вагонов с нефтью до покупателя компания просит суд назвать незаконными. Данное дело рассматривает судья Багдат Байгожаев.Истец обладает доказательствами, указывающими на то, что Евгений Исмамбетов, который действует как представитель судебного исполнителя Асылбека Сермаханова, на самом деле отстаивает интересы компании «БатысНефтеТрэйд», бывшего владельца нефти. Истец выражает недоумение, почему Исмамбетов, лишенный ранее государственной лицензии за незаконные действия по этому же делу, может участвовать в процессе и пытается влиять на судебное разбирательство, чем угрожает нарушить законную сделку купли-продажи между банкротом и компанией «Жарас». Новый владелец, компания «Жарас», стремится добиться справедливого судебного решения, чтобы получить права на приобретенную нефть.