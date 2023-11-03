За миллион тенге и участие в акциях протеста аферист обещал трудоустроить жителя Мангистау

- Мошенник получил от потерпевшего денежные средства в размере миллиона тенге. Вместе с тем, подозреваемый в мошенничестве каждый раз приглашал потерпевшего на акции протеста безработных в поселке Жетыбай и обещал, что путем митингов устроит его на работу. Потерпевший, как только понял, что это всё мошеннические действия, сразу же обратился в правоохранительные органы, - рассказали в ведомстве.

- В отношении жителя Каракиянского района зарегистрированы правонарушения по статье 190 УК РК (мошенничество). Также следствием устанавливается, скольких еще граждан данный подозреваемый обманул с помощью таких же уговоров. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются, - рассказали в полиции.

- Если вы или ваши близкие также стали жертвами таких мошеннических действий, вышеуказанными образом, просим немедленно обратиться в полицию. В частности, по номеру телефону старшего дознавателя управление дознания ДП Мангистауской области: 8-778-186-26-45, - отметили в полиции.

В полицию поступило заявление в отношении мужчины, который обещал помочь в трудоустройстве в ТОО «Oil Services Company» и за это взял деньги.Сотрудниками криминальной полиции подозреваемый задержан.Департамент полиции региона предупреждает жителей региона и просит быть бдительными и остерегаться уловок мошенников.