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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:58

Просмотров: 302

За миллион тенге и участие в акциях протеста аферист обещал трудоустроить жителя Мангистау

Полицейские Мангистау задержали мошенника, обманным путем присвоившего себе миллион тенге. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива
В полицию поступило заявление в отношении мужчины, который обещал помочь в трудоустройстве в ТОО «Oil Services Company» и за это взял деньги.

- Мошенник получил от потерпевшего денежные средства в размере миллиона тенге. Вместе с тем, подозреваемый в мошенничестве каждый раз приглашал потерпевшего на акции протеста безработных в поселке Жетыбай и обещал, что путем митингов устроит его на работу. Потерпевший, как только понял, что это всё мошеннические действия, сразу же обратился в правоохранительные органы, - рассказали в ведомстве.


Сотрудниками криминальной полиции подозреваемый задержан.

- В отношении жителя Каракиянского района зарегистрированы правонарушения по статье 190 УК РК (мошенничество). Также следствием устанавливается, скольких еще граждан данный подозреваемый обманул с помощью таких же уговоров. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются, - рассказали в полиции.


Департамент полиции региона предупреждает жителей региона и просит быть бдительными и остерегаться уловок мошенников.

- Если вы или ваши близкие также стали жертвами таких мошеннических действий, вышеуказанными образом, просим немедленно обратиться в полицию. В частности, по номеру телефону старшего дознавателя управление дознания ДП Мангистауской области: 8-778-186-26-45, - отметили в полиции.



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Комментарии ( 1 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:30
Сколько много же у нас богатых Буратин! crazy
Вот оно куда деревья деваются и почему степь голая, осталось найти и обезвредить папу Карло и все зацветет lol Мир всем!
 
 

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