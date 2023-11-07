В соцсетях распространяется информация о присвоившем чужие деньги полицейском из Мангистау

- Данный гражданин не является сотрудником полиции Мангистауской области. Также в полицию с заявлением никто не обращался. И хотим напомнить, что за распространение ложной информации нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях распространяется информация об акте мошенничества с участием представителя правоохранительных органов Мангистауской области. Пострадавшая утверждает, как сообщается на странице EGOV.PRESS в Instagram, что якобы сотрудник полиции присвоил крупную сумму её денег.В пресс-службе департамента полиции региона информацию опровергли.