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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:48

Просмотров: 2352

В соцсетях распространяется информация о присвоившем чужие деньги полицейском из Мангистау

На странице информационного агентства EGOV.PRESS в Instagram появилась информация о пострадавшей от действий сотрудника полиции Мангистауской области. Он якобы незаконно присвоил её денежные средства. В пресс-службе департамента полиции региона опровергли эту информацию.

Иллюстративное фото с сайта inbusiness.kz
В социальных сетях распространяется информация об акте мошенничества с участием представителя правоохранительных органов Мангистауской области. Пострадавшая утверждает, как сообщается на странице EGOV.PRESS в Instagram, что якобы сотрудник полиции присвоил крупную сумму её денег.



В пресс-службе департамента полиции региона информацию опровергли.

- Данный гражданин не является сотрудником полиции Мангистауской области. Также в полицию с заявлением никто не обращался. И хотим напомнить, что за распространение ложной информации нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности, - пояснили в пресс-службе ведомства.



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Комментарии ( 1 )

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  • Макс С.
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  • alixah
  • ЛШП
  • Papirosso
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 18:14
Да ладно, чтобы полицейские взятку брали, а еще куда хуже присвоили деньги или превышали полномочия, да не может такого быть, у нас же Новый Казахстан, даже если такие факты вскроются, то только с бывшими или недавно уволенными сотрудниками.
И поэтому и ниф-ниф, и наф-наф и нуф-нуф такое говорить, ибо это грязь находит их, а они не такие. bye Мир всем!
 
 

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