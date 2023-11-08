Обманувшего жителей Мангистау организатора финпирамиды депортировали из Турции в Казахстан

- Мошенники занимались распространением в социальных сетях информации о возможности быстрого заработка посредством покупки криптовалюты под названием «Smart Trade Сoin» для привлечения вкладчиков. В ходе досудебного расследования поступило обращение от более 60 потерпевших, которым причинён ущерб в размере 212 миллионов тенге, - сообщает Polisia.kz.

В Казахстан депортирован один из организаторов финпирамиды Oceans Enterprise. Фигурант разыскивался за привлечение жителей Мангистауской области в финансовую пирамиду и являлся одним из организаторов мошеннической группы, действующей от имени компании Oceans Enterprise.При тесном взаимодействий с посольством Казахстана в Турции 32-летний казахстанец был депортирован в Астану, где по прибытию помещён под стражу.