Убийство Шальновой: Двое полицейских Актау освобождены от занимаемых должностей

- Вместе с тем, одновременно с досудебным расследованием проведена служебная проверка, по результатам которой решением дисциплинарной комиссии ДП Мангистауской области двое полицейских освобождены от занимаемых должностей, - сообщили в Мангистауской областной прокуратуре.

Расследование в отношении полицейских Актау по делу об убийстве и изнасиловании Валерии Шальновой продолжается. Правоохранителей подозревают в превышении должностных полномочий (статья 362 УК РК).Досудебное расследование начали 3 октября, однако в целях обеспечения полноты, объективности и всесторонности следствия дальнейшее расследование поручено антикоррупционной службе.В надзорном ведомстве отметили, что освобождение от занимаемых должностей не означает увольнение сотрудников. Это значит, что окончательное решение будет принято после того, как Антикор проведет полную проверку.Напомним, 30 октября полиция Мангистау выступила с заявлением, где правоохранители настаивали на невиновности своих сотрудников. Однако потерпевшие с этим не согласны. Сестра погибшей заявила, что полиция признала убийство спортсменки только после вмешательства прокуратуры и благодаря общественному резонансу.