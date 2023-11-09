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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 11:07

Просмотров: 1931

Убийство Шальновой: Двое полицейских Актау освобождены от занимаемых должностей

Управление собственной безопасности полиции Мангистау расследовало дело по факту превышения полномочий должностными лицами. Далее расследование было передано антикоррупционной службе. Двое полицейских в итоге были освобождены от занимаемых должностей по решению дисциплинарной комиссии. Об этом сообщили в областной прокуратуре, отвечая на запрос Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Расследование в отношении полицейских Актау по делу об убийстве и изнасиловании Валерии Шальновой продолжается. Правоохранителей подозревают в превышении должностных полномочий (статья 362 УК РК).

Досудебное расследование начали 3 октября, однако в целях обеспечения полноты, объективности и всесторонности следствия дальнейшее расследование поручено антикоррупционной службе.

- Вместе с тем, одновременно с досудебным расследованием проведена служебная проверка, по результатам которой решением дисциплинарной комиссии ДП Мангистауской области двое полицейских освобождены от занимаемых должностей, - сообщили в Мангистауской областной прокуратуре.


В надзорном ведомстве отметили, что освобождение от занимаемых должностей не означает увольнение сотрудников. Это значит, что окончательное решение будет принято после того, как Антикор проведет полную проверку.

Напомним, 30 октября полиция Мангистау выступила с заявлением, где правоохранители настаивали на невиновности своих сотрудников. Однако потерпевшие с этим не согласны. Сестра погибшей заявила, что полиция признала убийство спортсменки только после вмешательства прокуратуры и благодаря общественному резонансу.



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Комментарии ( 3 )

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babe (Посетители) Сегодня, 13:28
При условии , что наш антикор коррумпированный , то ждать справедливости и законности не приходится
 
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  • Космос
  • kolu411
  • tata2020
  • Placida
  • ЛШП
  • Ed Word
 Bober (Посетители) Сегодня, 11:50
А их предыдущие дела будут проверяться? А их руководство будет лишено званий и пенсии? Если честно эти вопросы больше волнуют, чем то что их сняли с должностей.

С одной должности сняли, на другую назначат.
 
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  • Placida
  • Космос
  • tata2020
  • ЛШП
  • Ed Word
 Ирон (Посетители) Сегодня, 11:15
Имена и должности этих героев в студию.мы должны знать героев в лицо.
 
 

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