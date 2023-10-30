Дело Шальновой: Полиция Мангистау настаивает на невиновности своих сотрудников, потерпевшие с этим не согласны

Валерия Шальнова. Фото: © lada.kz
Уголовным делом по делу об убийстве Валерии Шальновой занимались опытные сотрудники полиции, заявили в ДП Мангистау.
В полиции настаивают, что независимая экспертиза была проведена по их инициативе.
По данным правоохранителей, информация о том, что полицейские препятствовали правосудию, является недостоверной.
Вместе с тем, в полиции утверждают, что на момент расследования уголовного дела в следственную группу с потерпевшей стороны жалоб не поступало. Тем временем, сестра погибшей спортсменки сделала заявление, отметив, что дело начали расследовать как «Убийство» только после вмешательства прокуратуры и благодаря общественному резонансу.
24 октября 2023 года стало известно, что в отношении полицейских, которые собирали материалы по делу об убийстве и изнасиловании 21-летней Валерии Шальновой, заведено уголовное дело. Их подозревали в «превышении должностных полномочий». Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной прокуратуры.
Напомним, тело 21-летней спортсменки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК 2 июля. Полиция сначала завела уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», позже переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности».
Родственники двукратной чемпионки Казахстана тогда отрицали версию суицида. Они были уверены, что девушку убили и попытались сымитировать самоубийство. После общественного резонанса полиция переквалифицировала дело на статью "Убийство". 13 октября материалы дела были переданы в суд.
В убийстве и изнасиловании Валерии Шальновой подозревают ее молодого человека.
- 2 июля около 08:05 на пульт дежурного 102 УП Актау поступил вызов о том, что на водозаборном канале находится труп женщины. При проведении осмотра и вскрытия трупа с участием экспертов, по предварительным показаниям, говорится, что смерть могла быть вследствие утопления, поэтому данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по факту «Доведение до самоубийства». Однако, в целях выяснения обстоятельств дела, по указанию начальника департамента полиции Дуйсембаева Аяна Сабитовича, статья уголовного дела была переквалифицирована на ч.1 ст.99 УК РК, то есть на факт «Убийства», - говорится в опубликованном пресс-релизе.
В полиции настаивают, что независимая экспертиза была проведена по их инициативе.
- По нашей инициативе были приглашены эксперты из Актобе, проведена комиссионная экспертиза. Согласно заключению комиссионной экспертизы, смерть была вызвана механической асфиксией, результатом закрытия верхних дыхательных путей водой, а также на теле В.Шальновой были выявлены телесные повреждения легкой степени на мягких тканях головы, губах, шее, ногах, - сообщает департамент полиции Мангистау.
По данным правоохранителей, информация о том, что полицейские препятствовали правосудию, является недостоверной.
- Дополнительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.191 и ч.1 ст.121 УК РК. Задержан 32-летний подозреваемый, применена мера пресечения в виде «содержания под стражей». Информация о том, что сотрудники, расследующие уголовное дело по факту смерти В.Шальновой, понесут ответственность перед судом, не соответствует правдивости, так как уголовное дело находилось под личным контролем начальника департамента, а также дело было качественно проведено опытными следователями и направлено в суд с полным доказательством уголовной деятельности подозреваемого, - отмечают полицейские.
Вместе с тем, в полиции утверждают, что на момент расследования уголовного дела в следственную группу с потерпевшей стороны жалоб не поступало. Тем временем, сестра погибшей спортсменки сделала заявление, отметив, что дело начали расследовать как «Убийство» только после вмешательства прокуратуры и благодаря общественному резонансу.
- Полиция дважды переквалифицировала уголовное дело, начав с того, что наложили клеймо самоубийцы на мою сестру, затем квалифицировали по статье «Оставление в опасности», и только благодаря вмешательству прокуратуры нам удалось добиться того, чтобы дело наконец-то расследовалось как «Убийство». Это стало возможно благодаря огласке и содействию журналистов. Без их поддержки подозреваемый продолжал бы оставаться на свободе и, возможно, избежал наказания. Мы не имеем претензий к следователям, однако есть серьезные вопросы к некоторым сотрудникам, которые ставили преграды перед правосудием. Мы настаиваем на том, чтобы они были привлечены к ответственности и предстали перед судом, а также требуем публичного раскрытия их личностей и демонстрации того, что они больше не заслуживают доверия и не должны больше носить полицейские погоны, - сообщила Каролина Шальнова.
24 октября 2023 года стало известно, что в отношении полицейских, которые собирали материалы по делу об убийстве и изнасиловании 21-летней Валерии Шальновой, заведено уголовное дело. Их подозревали в «превышении должностных полномочий». Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной прокуратуры.
Напомним, тело 21-летней спортсменки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК 2 июля. Полиция сначала завела уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», позже переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности».
Родственники двукратной чемпионки Казахстана тогда отрицали версию суицида. Они были уверены, что девушку убили и попытались сымитировать самоубийство. После общественного резонанса полиция переквалифицировала дело на статью "Убийство". 13 октября материалы дела были переданы в суд.
В убийстве и изнасиловании Валерии Шальновой подозревают ее молодого человека.
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