Убийство спортсменки Валерии Шальновой в Актау: материалы дела передали в суд

Фото из личного архива Валерии Шальновой
По словам Ажар Абдил, в ближайшее время начнется первое предварительное заседание.
Подозреваемого будут судить по трём уголовным статьям: «Убийство, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера», «Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей» и «Грабёж, открытое хищение чужого имущества»
Напомним, труп 21-летней спортсменки из Актау нашли 2 июля в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».
Позже полиция переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности». После общественного резонанса правоохранительные органы еще раз переквалифицировали статью на 99 УК РК «Убийство».
В Институте судебной экспертизы Мангистауской области прокомментировали резонансное видеообращение сестры погибшей Каролины Шальновой. Ранее девушка заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой.
После чего в Актау прибыл эксперт из Актобе для проведения независимого расследования.
Накануне стало известно, что следователи в Актау раскрыли дело об изнасиловании и убийстве Валерии Шальновой. Вместе с тем установлен факт сокрытия преступления полицейскими.
Подозреваемого будут судить по трём уголовным статьям: «Убийство, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера», «Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей» и «Грабёж, открытое хищение чужого имущества»
Напомним, труп 21-летней спортсменки из Актау нашли 2 июля в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».
Позже полиция переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности». После общественного резонанса правоохранительные органы еще раз переквалифицировали статью на 99 УК РК «Убийство».
В Институте судебной экспертизы Мангистауской области прокомментировали резонансное видеообращение сестры погибшей Каролины Шальновой. Ранее девушка заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой.
После чего в Актау прибыл эксперт из Актобе для проведения независимого расследования.
Накануне стало известно, что следователи в Актау раскрыли дело об изнасиловании и убийстве Валерии Шальновой. Вместе с тем установлен факт сокрытия преступления полицейскими.
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