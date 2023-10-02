В Актау раскрыли дело об изнасиловании и убийстве Валерии Шальновой: установлен факт сокрытия преступления полицейскими

Фото из личного архива Валерии
Подозреваемого будут судить по трём уголовным статьям: «Убийство, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера», «Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей» и «Грабёж, открытое хищение чужого имущества».
- Следственно-оперативной группой, которую возглавила старший следователь Рима Лобян, следствие проведено всесторонне, полно и объективно, установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию, - сообщила адвокат Ажар Абдил.
Вместе с тем, при расследовании данного дела были установлены факты укрытия преступления некоторыми сотрудниками полиции, которыми были созданы препятствия к своевременному раскрытию особо тяжкого преступления.
- В отношении них выделен материал в отдельное производство и направлен в Управление собственной безопасности департамента полиции Мангистауской области, где будет дана надлежащая оценка действиям виновных лиц, - добавила адвокат.
Напомним, труп 21-летней спортсменки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".
Позже полиция переквалифицировала дело на статью "Оставление в опасности". После общественного резонанса правоохранительные органы еще раз переквалифицировали статью на 99 УК РК "Убийство".
В Институте судебной экспертизы Мангистауской области прокомментировали резонансное видеообращение сестры погибшей Каролины Шальновой. Ранее девушка заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой.
После чего в Актау прибыл эксперт из Актобе для проведения независимого расследования.
- Следственно-оперативной группой, которую возглавила старший следователь Рима Лобян, следствие проведено всесторонне, полно и объективно, установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию, - сообщила адвокат Ажар Абдил.
Вместе с тем, при расследовании данного дела были установлены факты укрытия преступления некоторыми сотрудниками полиции, которыми были созданы препятствия к своевременному раскрытию особо тяжкого преступления.
- В отношении них выделен материал в отдельное производство и направлен в Управление собственной безопасности департамента полиции Мангистауской области, где будет дана надлежащая оценка действиям виновных лиц, - добавила адвокат.
Напомним, труп 21-летней спортсменки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".
Позже полиция переквалифицировала дело на статью "Оставление в опасности". После общественного резонанса правоохранительные органы еще раз переквалифицировали статью на 99 УК РК "Убийство".
В Институте судебной экспертизы Мангистауской области прокомментировали резонансное видеообращение сестры погибшей Каролины Шальновой. Ранее девушка заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой.
После чего в Актау прибыл эксперт из Актобе для проведения независимого расследования.
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