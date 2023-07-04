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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:04

Просмотров: 287

Гибель 21-летней спортсменки в пригороде Актау: полиция переквалифицировала статью

Полиция Мангистау переквалифицировала статью по делу о гибели 21-летней Валерии Шальновой, которую нашли в водозаборном канале 2 июля. Теперь следствие ведется по статье 119 «Оставление в опасности». Об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.

Фото из личного архива Валерии
Ранее полицейские сообщили, что уголовное дело по факту гибели 21-летней Валерии Шальновой ведется по статье 105 «Доведение до самоубийства». Теперь полиция ведет расследование по статье 119 Уголовного кодекса РК «Оставление в опасности».

- Я вступила в дело в качестве защитника потерпевшей стороны. Дело расследуется следователем Риммой Олабян. Думаю, что это счастливое стечение обстоятельств, потому что ранее мы уже работали в таком тандеме. Уголовное дело зарегистрировано по статье 119 «Оставление в опасности». Связано это с тем, что пока прямых доказательств убийства нет, есть лишь косвенные улики. Другие сведения не подлежат разглашению, - прокомментировала корреспонденту Lada.kz адвокат Ажар Абдил.

Адвокат обратилась к жителям и гостям региона, кто был на месте происшествия в ночь с 1 на 2 июля и мог что-то видеть.

- Это были выходные дни - с субботы на воскресенье. Думаю, что многие в это время возвращались из баз отдыха в город. Нужны записи с видеорегистраторов. За каждую ценную запись лично гарантирую вознаграждение, - отметила Ажар Абдил.

По словам адвоката, результаты экспертизы еще неизвестны, поэтому следствию еще неясно - вследствие чего наступила смерть Валерии Шальновой.



Напомним, в октябре 2022 года в Актау завершилось расследование по делу о развратных действиях в отношении ребенка. Виновным признали тренера маленькой девочки. Дело расследовала следователь управления полиции Актау Римма Лобян. Адвокатом потерпевшей стороны выступала Ажар Абдил.

Тело 21-летней Валерии Шальновой нашли рано утром в районе водозаборного канала 2 июля. Родные Валерии не верят в версию суицида. По их словам, в смерти девушки есть виновный.



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 18:26
Все это ни есть хорошо!
Возможно этот не хороший человек толкнул ее и свалил ,трусливо ещё и смс-ки строчил....
Если ты джигит , признайся
А так ссыкло,

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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