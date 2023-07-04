Гибель 21-летней спортсменки в пригороде Актау: полиция переквалифицировала статью

Фото из личного архива Валерии
Ранее полицейские сообщили, что уголовное дело по факту гибели 21-летней Валерии Шальновой ведется по статье 105 «Доведение до самоубийства». Теперь полиция ведет расследование по статье 119 Уголовного кодекса РК «Оставление в опасности».
- Я вступила в дело в качестве защитника потерпевшей стороны. Дело расследуется следователем Риммой Олабян. Думаю, что это счастливое стечение обстоятельств, потому что ранее мы уже работали в таком тандеме. Уголовное дело зарегистрировано по статье 119 «Оставление в опасности». Связано это с тем, что пока прямых доказательств убийства нет, есть лишь косвенные улики. Другие сведения не подлежат разглашению, - прокомментировала корреспонденту Lada.kz адвокат Ажар Абдил.
Адвокат обратилась к жителям и гостям региона, кто был на месте происшествия в ночь с 1 на 2 июля и мог что-то видеть.
- Это были выходные дни - с субботы на воскресенье. Думаю, что многие в это время возвращались из баз отдыха в город. Нужны записи с видеорегистраторов. За каждую ценную запись лично гарантирую вознаграждение, - отметила Ажар Абдил.
По словам адвоката, результаты экспертизы еще неизвестны, поэтому следствию еще неясно - вследствие чего наступила смерть Валерии Шальновой.
Напомним, в октябре 2022 года в Актау завершилось расследование по делу о развратных действиях в отношении ребенка. Виновным признали тренера маленькой девочки. Дело расследовала следователь управления полиции Актау Римма Лобян. Адвокатом потерпевшей стороны выступала Ажар Абдил.
Тело 21-летней Валерии Шальновой нашли рано утром в районе водозаборного канала 2 июля. Родные Валерии не верят в версию суицида. По их словам, в смерти девушки есть виновный.
- Я вступила в дело в качестве защитника потерпевшей стороны. Дело расследуется следователем Риммой Олабян. Думаю, что это счастливое стечение обстоятельств, потому что ранее мы уже работали в таком тандеме. Уголовное дело зарегистрировано по статье 119 «Оставление в опасности». Связано это с тем, что пока прямых доказательств убийства нет, есть лишь косвенные улики. Другие сведения не подлежат разглашению, - прокомментировала корреспонденту Lada.kz адвокат Ажар Абдил.
Адвокат обратилась к жителям и гостям региона, кто был на месте происшествия в ночь с 1 на 2 июля и мог что-то видеть.
- Это были выходные дни - с субботы на воскресенье. Думаю, что многие в это время возвращались из баз отдыха в город. Нужны записи с видеорегистраторов. За каждую ценную запись лично гарантирую вознаграждение, - отметила Ажар Абдил.
По словам адвоката, результаты экспертизы еще неизвестны, поэтому следствию еще неясно - вследствие чего наступила смерть Валерии Шальновой.
Напомним, в октябре 2022 года в Актау завершилось расследование по делу о развратных действиях в отношении ребенка. Виновным признали тренера маленькой девочки. Дело расследовала следователь управления полиции Актау Римма Лобян. Адвокатом потерпевшей стороны выступала Ажар Абдил.
Тело 21-летней Валерии Шальновой нашли рано утром в районе водозаборного канала 2 июля. Родные Валерии не верят в версию суицида. По их словам, в смерти девушки есть виновный.