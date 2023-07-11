Независимый эксперт из Актобе приехал в Актау для выяснения обстоятельств загадочной гибели Валерии Шальновой

Фото из личного архива Валерии
Настоящую причину смерти погибшей Валерии Шальновой должны выяснить в ходе проведения исследования тела девушки.
Сегодня, 11 июля, в Институте судебной экспертизы было проведено повторное вскрытие трупа. На осмотре и вскрытии тела находились члены комиссии, в которую вошли: адвокат потерпевшей стороны, криминалисты, следователи, заместитель прокурора Актау, судмедэксперты, а также приглашённый специалист из Актобе. Согласно протоколу, процесс фиксировали с помощью видеосъёмки.
- Мы присутствовали на этапе осмотра тела и вскрытии. Результаты предоставят сами судмедэксперты. Могу сказать, что на теле, действительно, имеются множественные гематомы, происхождение которых неизвестно, я не могу что-либо комментировать, потому что этим должны заняться специалисты. Нам остается ждать только заключение судебно-медицинской экспертизы. Экспертным путём специалисты изучат ткани, проведут гистологическое исследование. Ситуация требует тщательного исследования, поэтому сроки пока неизвестны. Пока лишь потерпевшей стороне дали согласие на захоронение тела, - сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.
Корреспондент Lada.kz поинтересовался у защитника, почему независимых экспертов пригласили в Актау не сразу.
- Этот вопрос логичный и правильный. Но ответа на него я ещё не получила. Я думаю, что потом будут разбирательства. На сегодняшний день наша главная задача - это установить, вследствие чего погибла Валерия, - добавила защитник потерпевших.
Мать Валерии Шальновой - Светлана Шальнова в интервью Lada.kz заявила, что недоверие к судмедэкспертам Актау было вызвано скудной информацией, которую предоставляли им правоохранительные органы.
- В день, когда обнаружили мою дочь, мы хотели опознать своего ребёнка, но нас не пустили. Не пустили, потому что просто так мы не можем зайти. У нас должен был быть документ. В этот день вскрытие не производили. Нам дали устную и неполную информацию, что на теле дочери были гематомы, следы удушья, в общем, насильственные следы. Но нам в устной форме сказали, что это самоубийство, так как её обнаружили в воде. Без экспертизы нам не могли дать точного ответа, как это произошло. В связи с этим я начала сомневаться в наших судмедэкспертах и попросила о независимой экспертизе. Я приношу извинения за то, что мы поторопились и обвинили экспертов, что они что-то сделали неправильно. Есть статья о неразглашении, из-за неё информацию они нам дать не могли, я засомневалась, думала, что не пойдёт дальше и не найдут настоящего убийцу, - прокомментировала Светлана Шальнова.
Мама Валерии вспоминает, что дочь была целеустремленной и доброй. Родные не верят в версию о суициде.
- Она была очень доброй, сильной и независимой. Она могла отпор дать. Не могла она совершить суицид. У моей дочери были большие планы. Мы их обсуждали постоянно. Она ждала лето, ждала друзей. В день смерти никаких предпосылок не было, просила разбудить её, потому что было судейство. Зная, какой рядом человек с ней был...Конечно, она не жаловалась никогда. То, что он бьёт её - это только сейчас выяснилось. До этого она говорила, что он надоел ей, что он её преследует, - добавила мать погибшей.
Напомним, труп 21-летней девушки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».
Позже полиция переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности».
В итоге правоохранительные органы вновь переквалифицировали статью. Теперь расследование ведётся по статье 99 УК РК «Убийство».
В Институте судебной экспертизы Мангистауской области прокомментировали резонансное видеообращение Каролины Шальновой. Ранее девушка заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой.
Жанна Сагидулла и Михаил Одинцов
Сегодня, 11 июля, в Институте судебной экспертизы было проведено повторное вскрытие трупа. На осмотре и вскрытии тела находились члены комиссии, в которую вошли: адвокат потерпевшей стороны, криминалисты, следователи, заместитель прокурора Актау, судмедэксперты, а также приглашённый специалист из Актобе. Согласно протоколу, процесс фиксировали с помощью видеосъёмки.
- Мы присутствовали на этапе осмотра тела и вскрытии. Результаты предоставят сами судмедэксперты. Могу сказать, что на теле, действительно, имеются множественные гематомы, происхождение которых неизвестно, я не могу что-либо комментировать, потому что этим должны заняться специалисты. Нам остается ждать только заключение судебно-медицинской экспертизы. Экспертным путём специалисты изучат ткани, проведут гистологическое исследование. Ситуация требует тщательного исследования, поэтому сроки пока неизвестны. Пока лишь потерпевшей стороне дали согласие на захоронение тела, - сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.
Корреспондент Lada.kz поинтересовался у защитника, почему независимых экспертов пригласили в Актау не сразу.
- Этот вопрос логичный и правильный. Но ответа на него я ещё не получила. Я думаю, что потом будут разбирательства. На сегодняшний день наша главная задача - это установить, вследствие чего погибла Валерия, - добавила защитник потерпевших.
Мать Валерии Шальновой - Светлана Шальнова в интервью Lada.kz заявила, что недоверие к судмедэкспертам Актау было вызвано скудной информацией, которую предоставляли им правоохранительные органы.
- В день, когда обнаружили мою дочь, мы хотели опознать своего ребёнка, но нас не пустили. Не пустили, потому что просто так мы не можем зайти. У нас должен был быть документ. В этот день вскрытие не производили. Нам дали устную и неполную информацию, что на теле дочери были гематомы, следы удушья, в общем, насильственные следы. Но нам в устной форме сказали, что это самоубийство, так как её обнаружили в воде. Без экспертизы нам не могли дать точного ответа, как это произошло. В связи с этим я начала сомневаться в наших судмедэкспертах и попросила о независимой экспертизе. Я приношу извинения за то, что мы поторопились и обвинили экспертов, что они что-то сделали неправильно. Есть статья о неразглашении, из-за неё информацию они нам дать не могли, я засомневалась, думала, что не пойдёт дальше и не найдут настоящего убийцу, - прокомментировала Светлана Шальнова.
Мама Валерии вспоминает, что дочь была целеустремленной и доброй. Родные не верят в версию о суициде.
- Она была очень доброй, сильной и независимой. Она могла отпор дать. Не могла она совершить суицид. У моей дочери были большие планы. Мы их обсуждали постоянно. Она ждала лето, ждала друзей. В день смерти никаких предпосылок не было, просила разбудить её, потому что было судейство. Зная, какой рядом человек с ней был...Конечно, она не жаловалась никогда. То, что он бьёт её - это только сейчас выяснилось. До этого она говорила, что он надоел ей, что он её преследует, - добавила мать погибшей.
Напомним, труп 21-летней девушки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».
Позже полиция переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности».
В итоге правоохранительные органы вновь переквалифицировали статью. Теперь расследование ведётся по статье 99 УК РК «Убийство».
В Институте судебной экспертизы Мангистауской области прокомментировали резонансное видеообращение Каролины Шальновой. Ранее девушка заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой.
Жанна Сагидулла и Михаил Одинцов
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