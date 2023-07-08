Родственники погибшей в Актау Валерии Шальновой требуют независимой экспертизы

- Судмедэксперт дал информацию полиции, что следов насильственной смерти на теле не присутствует. Это полная чушь! Мы лично видели, что у нее был раздроблен нос, многочисленные гематомы по телу, гематома на голове, что были следы удушья на шее. Мы на следующий день, когда поехали на место происшествия, встретили рыбака, который нашел тело, и даже он, не имея компетенции врача либо судмедэксперта или полицейского, сказал о том, что следы на шее у нее были явные, что она вся была в синяках, - рассказала Каролина Шальнова.

- Мы требуем независимых экспертов, потому что к мангистауским экспертам у нас уже доверия нет, - отметила девушка.