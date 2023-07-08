Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 08 Июля
+32...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.84 KZT
  • €1 = 483.47 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:54

Просмотров: 408

Родственники погибшей в Актау Валерии Шальновой требуют независимой экспертизы

Родственница записала видеообращение.

Фото из личного архива Валерии Шальновой
Видео сестра погибшей Каролина Шальнова записала и опубликовала в TikTok. По ее словам, дежурный эксперт в первый день намеренно не провел вскрытие. На опознание тела никого не пустили. Узнавать пришлось только по фото татуировок.

- Судмедэксперт дал информацию полиции, что следов насильственной смерти на теле не присутствует. Это полная чушь! Мы лично видели, что у нее был раздроблен нос, многочисленные гематомы по телу, гематома на голове, что были следы удушья на шее. Мы на следующий день, когда поехали на место происшествия, встретили рыбака, который нашел тело, и даже он, не имея компетенции врача либо судмедэксперта или полицейского, сказал о том, что следы на шее у нее были явные, что она вся была в синяках, - рассказала Каролина Шальнова.


Пока тело не захоронено, родственница требует, чтобы им прислали специалистов из другого региона и провели независимую экспертизу, так как проводивший вскрытие эксперт якобы является другом подозреваемого.

- Мы требуем независимых экспертов, потому что к мангистауским экспертам у нас уже доверия нет, - отметила девушка.


Напомним, труп 21-летней девушки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведется по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».

Позже полиция переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности».

В итоге правоохранительные органы вновь переквалифицировали статью. Теперь расследование ведётся по статье 99 УК РК «Убийство».




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика