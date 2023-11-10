Жителя Мангистау задержали с черной икрой

- Сотрудники управления по противодействию экстремизму совместно с сотрудниками СОБР выявили и изъяли икру осетровой рыбы, упакованную в пластиковую коробку, в количестве шести штук из автомобиля марки Toyota Ipsum в селе Атамекен Мунайлинского района. Общий вес - 3 кг 150 граммов, - сообщили в полиции региона.

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудникам управления по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области поступила оперативная информация о том, что мужчина по имени «Ж» занимается реализацией и хранением икры осетровой рыбы.Сотрудниками полиции по данному факту задержан 33-летний мужчина.