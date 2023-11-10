Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 10 Ноября
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.05 KZT
  • €1 = 500.67 KZT
  • 1 RUB = 5.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:47

Просмотров: 415

Жителя Мангистау задержали с черной икрой

В автомобиле жителя Мангистау было обнаружено более трех килограммов икры осетровых рыб. В отношении задержанного 33-летнего мужчины начато досудебное расследование, сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Сотрудникам управления по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области поступила оперативная информация о том, что мужчина по имени «Ж» занимается реализацией и хранением икры осетровой рыбы.

- Сотрудники управления по противодействию экстремизму совместно с сотрудниками СОБР выявили и изъяли икру осетровой рыбы, упакованную в пластиковую коробку, в количестве шести штук из автомобиля марки Toyota Ipsum в селе Атамекен Мунайлинского района. Общий вес - 3 кг 150 граммов, - сообщили в полиции региона.


Жителя Мангистау задержали с черной икрой


Сотрудниками полиции по данному факту задержан 33-летний мужчина.

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - отметили в пресс-службе ведомства.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Placida (Посетители) Сегодня, 11:04
поступила оперативная информация о том, что мужчина по имени «Ж» занимается реализацией и хранением икры осетровой рыбы.

Слили))) Новенький придет, еще дороже на черном рынке появится. НаШальника-ма сменился, наверное))
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика