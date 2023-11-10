Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 10 Ноября
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 467.9 KZT
  • €1 = 499.48 KZT
  • 1 RUB = 5.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:00

Просмотров: 429

Суд приговорил жителя Мангистау к реальному сроку за кражу труб

Мужчина признан виновным в незаконном проникновении во двор одного из домов Мунайлинского района и тайном хищении 100 штук насосно-компрессорных труб. За это его приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности уголовно-исполнительной системы. Однако спустя время после апелляции заключенного перевели в учреждение повышенной безопасности уголовно-исполнительной системы.

Фото: Pixabay
Мужчина украл 100 штук насосно-компрессорных труб в Мунайлинском районе. За это его приговорили к сроку на 3 года 9 месяцев. Наказание он должен был отбывать в учреждении чрезвычайной безопасности уголовно-исполнительной системы.

Спустя время апелляция изменила мужчине приговор. Связано это с тем, что в Казахстане, согласно поправкам в закон по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства и исполнения наказания, изменили условия содержания осужденных.

В соответствии с этим изменением осужденный не относится к числу лиц, подлежащих отбыванию наказания в учреждениях чрезвычайной безопасности уголовно-исполнительной системы. Вместо этого он будет содержаться в учреждении максимальной безопасности.

- Мангистауский областной суд, учитывая вышеизложенное, изменил приговор Мунайлинского районного суда в отношении Б. и назначил ему отбывание наказания в учреждении повышенной безопасности уголовно-исполнительной системы. Остальная часть приговора оставлена без изменения, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ed Word (Посетители) Сегодня, 18:29
Ну мужик дает, не казахстанец что-ли? Не знает что лучше украсть сто миллионов долларов, а когда поймают, расчитаться типа погасив ущерб, выйти и жить как Чемпион что на воле что в сизо, или так не всем можно и перед законом не все равны? Мир всем!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babe (Посетители) Сегодня, 18:15
За трубы 3 года тюрьмы , а за убийство детей средством от клопов ничего
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика