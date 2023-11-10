Суд приговорил жителя Мангистау к реальному сроку за кражу труб

- Мангистауский областной суд, учитывая вышеизложенное, изменил приговор Мунайлинского районного суда в отношении Б. и назначил ему отбывание наказания в учреждении повышенной безопасности уголовно-исполнительной системы. Остальная часть приговора оставлена без изменения, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Мужчина украл 100 штук насосно-компрессорных труб в Мунайлинском районе. За это его приговорили к сроку на 3 года 9 месяцев. Наказание он должен был отбывать в учреждении чрезвычайной безопасности уголовно-исполнительной системы.Спустя время апелляция изменила мужчине приговор. Связано это с тем, что в Казахстане, согласно поправкам в закон по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства и исполнения наказания, изменили условия содержания осужденных.В соответствии с этим изменением осужденный не относится к числу лиц, подлежащих отбыванию наказания в учреждениях чрезвычайной безопасности уголовно-исполнительной системы. Вместо этого он будет содержаться в учреждении максимальной безопасности.